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楊峻豪對抗賽打擊率破4成 大學磨練想回捕手位置

2022/7/19 16:14（7/19 16:21 更新）
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穀保家商內野手楊峻豪（圖）19日在U18世界盃棒球賽藍白對抗賽第5戰單場2安打、2打點，前5戰打完打擊率破4成。中央社記者謝靜雯攝 111年7月19日
穀保家商內野手楊峻豪（圖）19日在U18世界盃棒球賽藍白對抗賽第5戰單場2安打、2打點，前5戰打完打擊率破4成。中央社記者謝靜雯攝 111年7月19日
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（中央社記者謝靜雯新北19日電）穀保家商內野手楊峻豪今天在U18世界盃棒球賽藍白對抗賽2安2打點，前5戰打完打擊率破4成；楊峻豪抗壓性高，總能有適時一擊，畢業先去大學磨練，希望重回捕手位置再挑戰選秀。

U18世界盃棒球賽培訓隊安排藍白對抗賽，今天第5戰藍隊楊峻豪先發打6棒、守一壘，1局選到保送，2局、3局都敲出安打，總計4打數敲出2支安打、貢獻2分打點，對抗賽5戰打完，總計14打數敲出6支安打，打擊率4成29。

U18世界盃棒球賽台灣代表隊總教練周宗志表示，正式賽20人名單，規劃帶2名主戰捕手，如果楊峻豪留在正選名單中，可能也會幫忙接補、以備不時之需。

楊峻豪國小、國中都是捕手，升上高中後1年級還有蹲捕，2、3年級主要是牛棚幫忙接捕、正式賽比較少捕手出賽，對內分組比賽會分擔捕手工作。

周宗志表示，楊峻豪目前幾場打擊發揮得不錯，在母隊就常打出關鍵安打、抗壓性很好，因為身材不錯、大家期待他的長打，如果因此迷失揮空率就會比較高，只要擊球率好一點、安打機率就滿高的。

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楊峻豪今年高三畢業，選擇先去台體讀書，他表示，高二之後以一壘為主，但還是想要回到捕手位置，自評擋球和接球是優勢，但配球和場上引導還要再加油，偶像是日本職棒福岡軟銀鷹隊好手甲斐拓也。

進到培訓隊收穫多，楊峻豪表示，教練團會傳授很多新知，能在攻擊設定和觀念上有幫助，目標可以拚進代表隊正式名單，之後到大學磨練，等到夠成熟、希望以捕手身分投入選秀。（編輯：張雅淨）1110719

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