中職明星賽7月底登場 2場預售票破2.4萬張

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）中職明星對抗賽停辦2年後，今年復辦，7月30、31日將在台中洲際棒球場開打，中職今天公布，兩場賽事合計預售門票已超過2萬4000張，其中首戰預售達1萬4000張。

備受球迷期待的中職明星賽，2020年、2021年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而停辦，今年7月30、31日將在台中洲際棒球場登場。

中職今天發布新聞稿公布門票銷售情況，目前兩場賽事合計預售已超過2萬4000張門票，其中首戰預售達1萬4000張，次日預售也突破1萬張。

今年中職明星賽，除了將上演台灣隊與明星隊的頂尖對決、全壘打大賽外，連續2天還將邀請到大咖藝人在開場及中場的接力演出，以及擁有史上最大陣仗啦啦隊女孩組成的超大髮香區。

中職表示，2天明星賽將分別安排不同團體表演：第一天主題「饒舌與台客之夜」，表演嘉賓是大支及玖壹壹；第2天則是「抒情與搖滾組合」，邀請到舒米恩及動力火車。明星賽首日還將有Sun Star孫協志結合兒童界超級明星「佩佩豬」，同場並發送佩佩豬小紀念品，吸引父母與小孩同樂。（編輯：屈享平）1110720