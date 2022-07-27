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高景炎接鋼鐵人總經理 鄭志龍任籃球事務營運長

2022/7/27 15:32
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（中央社記者龍柏安台北27日電）台灣職籃聯盟P. LEAGUE+高雄鋼鐵人今天宣布，高景炎將接任球團總經理，新球季將與新任籃球事務營運長「籃球博士」鄭志龍聯手，打造出一支讓市民認同並可以驕傲的球隊。

高景炎過去兩年擔任新竹街口攻城獅總經理，也帶領獅子軍團從聯盟戰績墊底，到搖身一變成為例行賽龍頭，上季甚至首度闖進總冠軍賽。

攻城獅昨天才發布新聞稿，宣布高景炎因生涯規劃請辭，今天他就以新任總經理的身分，出席鋼鐵人的官方記者會。

高景炎在受訪時幽默地表示，有球迷說他是PLG第一個換球隊的總經理，不過他話鋒一轉說：「其實當年在CBA（中華職業籃球聯盟），我也是第一個換球隊的球員。」

今天除高景炎之外，球隊新任籃球事務營運長鄭志龍與新加盟的長人林郅為等人聯袂登台亮相。而高景炎過去在攻城獅曾主動公布球員薪資，被問到來到鋼鐵人是否會繼續推動薪資透明時，他強調：「我會詢問，但不會強制。」

未來主責球隊溝通、協調與球員交易等事項為主的鄭志龍也搞笑地說：「以前喬事情人家說我不務正業，現在我總算可以正大光明地喬事情。」

鄭志龍與高景炎過去曾在台灣大雲豹（富邦勇士前身）攜手，分別擔任總教練與助理教練，如今兩人再次攜手，高景炎也說，能夠再次碰頭，他非常興奮，因為有最棒的籃球頭腦集合在一起，籃球環境才能越來越好。（編輯：張雅淨）1110727

高景炎
個人生涯規劃為由 高景炎請辭攻城獅總經理
鄭志龍
鄭志龍任鋼鐵人營運長 格魯諾維奇升任總教練
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