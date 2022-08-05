U12世界盃韓國鄭宇燦投打俱佳 偶像金河成

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U12世界盃棒球賽韓國隊5日在超級循環賽複賽與墨西哥隊交手，韓國隊鄭宇燦（圖）投打俱佳，先發5局飆10K、敲出個人賽會首轟，率隊以4比1搶勝，鄭宇燦從9歲開始打球，偶像是韓國旅美聖地牙哥教士隊好手金河成，因為「他打球很有魅力」。中央社記者謝靜雯攝 111年8月5日

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（中央社記者謝靜雯台南5日電）U12世界盃棒球賽韓國隊在超級循環賽複賽今天與墨西哥隊交手，鄭宇燦投打俱佳，先發5局飆10K、敲出個人賽會首轟，率隊以4比1搶勝，鄭宇燦的偶像是美職教士隊金河成，因為「他打球很有魅力」。

U12世界盃棒球賽韓國隊帶著2敗晉級超級循環賽複賽，昨天複賽首戰不敵委內瑞拉，今天與墨西哥隊交手，鄭宇燦先發好投，總計5局僅被敲出4支安打，飆出10次三振、無失分，有效壓制對手打線，單場2打數敲出1轟，率隊以4比1拿勝。

鄭宇燦表示第一次與墨西哥隊交手，知道他們打擊能力很好，先發投球很緊張，今天可以投出這麼多三振，主要是用變化球決勝，最拿手球路是曲球，以前雖然也有過先發投三振、同場開轟，但第一次單場飆出10次三振，很久沒有投這麼長局數了。

鄭宇燦因為喜歡棒球，從9歲開始打球，偶像是韓國旅美聖地牙哥教士隊好手金河成，鄭宇燦沒擔任投手時也是內野手，「會喜歡金河成是因為他打球很有魅力」。

鄭宇燦此次比賽投打二刀，但他表示還是比較喜歡打擊；韓國隊明天將與台灣隊交手，鄭宇燦表示，對於台灣隊沒有特別了解，「但認真的覺得台灣隊表現應該會不錯」。（編輯：屈享平）1110805