世界警消運動會 台灣選手斬獲44金28銀24銅

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「第19屆世界警察消防運動會」賽事於7月31日結束，台灣選手代表團在各項競賽表現優異，共斬獲44金28銀24銅，代表團8月2日載譽歸國。（警政署提供）中央社記者劉建邦傳真 111年8月6日

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（中央社記者劉建邦台北6日電）警政署今天表示，「第19屆世界警察消防運動會」賽事已結束，前往參賽26名警消選手在各項比賽表現優異，共斬獲44金28銀24銅，選手代表團已返國。

「第19屆世界警察消防運動會」7月22日至31日在荷蘭鹿特丹舉行，警政署指出，台灣派出26名選手，包含18名警察、8名消防隊員，角逐射擊、柔道、跆拳道、羽球、田徑等項目，與66個國家、近萬名警消和相關執法人員競賽。

警政署新聞資料表示，世界警消運動會自1983年創辦至今，每2年舉辦1次，為現今國際最具規模警消競技賽事，台灣自1999年以奧會模式申請參加第8屆世界警消運動會，至今連續12次參賽，歷屆參賽成績優異。

今年警消運動會在柔道及柔術部分，由中央警察大學教官吳玫玲率隊，警消聯手，斬獲11金8銀7銅佳績；跆拳道及空手道賽事，踢下5金4銀9銅；射擊為老中青選手接力，射下11金4銀2銅。

警政署指出，台北市警察局警官謝伯韶參加個人及團體項目，共累計7金1銀，其中鐵人三項比賽5連霸；消防署消防隊員葉松江、廖坤帝及陳嘉宏，分別在硬舉、健力項目打破大會紀錄。

警政署表示，台灣選手代表團在各項競賽表現精采，斬獲44金28銀24銅，賽事7月31日結束，代表團8月2日載譽歸國。

警政署指出，第20屆世界警察消防運動會將於2023年在加拿大溫尼伯舉辦，後續會針對參賽選手加強訓練並提供更完善資源，期待台灣警消選手在國際舞台再度大放光彩、為國爭光。（編輯：李錫璋）1110806