胡智為7.2局優質先發、陳重羽開轟 獅擊敗龍

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中職統一獅隊12日在天母棒球場與味全龍隊交手，獅隊投手胡智為先發7.2局失1分責失分、優質先發，加上隊友打擊發揮，助隊以7比2拿勝。中央社記者張新偉攝 111年8月12日

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）中職統一獅隊今天與味全龍隊交手，獅隊投手胡智為7.2局1責失分、優質先發，陳重羽開轟，率隊以7比2拿勝。胡智為坦言近期疲勞，今天狀況沒有到最好，還好守備有幫忙。

中職統一獅隊下半季開季不順，今天賽前11場比賽打完僅拿2勝，今天在天母棒球場與味全龍隊交手，獅隊派出胡智為先發，胡智為雖然1局就有狀況，一度讓龍隊攻占滿壘，但穩守不失分。

獅隊1局靠著陳傑憲、潘傑楷選到四壞保送，施冠宇適時安打先馳得點；2局陳重羽開轟、陽春砲幫助球隊取得2比0領先，這發全壘打也是陳重羽本季首轟、睽違668天再開轟。

獅隊5局再起攻勢，靠著許哲晏二壘打、陳傑憲犧牲觸擊推進，陳重廷安打送回第3分，再靠著潘傑楷安打、林子豪高飛犧牲打送回團隊第4分。

獅隊6局先靠著高國慶、許哲晏安打，陳傑憲再適時安打送回第5分，陳重廷內野安打替球隊多添1分保險分，陳傑憲靠著雙盜壘戰術跑回球隊第7分。

獅隊先發投手胡智為比賽前半段展現壓制力，8局續投有狀況，1人出局後被林智勝、李凱威接連敲出安打，2人出局後出現守備失誤掉分，8局沒有投完退場。

胡智為今天總計用110球投7.2局，被敲出8支安打，投出5次四死球，失掉2分（1分責失分），拿下個人本季第7勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

獅隊總教練林岳平表示，胡智為今天帳面上成績不錯，但危機蠻多的，守備很幫忙，幫助化解保送、安打過後的危機，前3局的危機，如果過程中有1個守備上的失誤，可能狀況就不一樣了。

胡智為7局投完球數接近100顆，林岳平指出，當時還沒有失分，前2場比賽牛棚消耗比較多，所以讓胡智為續投、減輕牛棚負擔。

龍隊先發投手王維中今天先發沒能投滿5局，用73球投4.2局，被敲出6支安打，包括1發全壘打，投出3次三振、2次保送，失掉4分皆為責失分，吞下本季第4敗。（編輯：戴光育）1110812