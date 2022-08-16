日本夏季甲子園8強出爐 大阪桐蔭完封對手晉級

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力爭完成隊史第3度「春夏連霸」紀錄的大阪桐蔭高校，16日以4比0完封二松學舍大學附屬高校。（共同社）

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（中央社東京16日綜合外電報導）第104屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）8強隊伍今天出爐。力爭完成隊史第3度「春夏連霸」紀錄的大阪桐蔭高校，今天以4比0完封二松學舍大學附屬高校，順利晉級。

「春夏連霸」是指當年日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）與夏季甲子園都奪得冠軍。大阪桐蔭2018年締造隊史第2次「春夏連霸」。

日本年度高中棒球盛會夏季甲子園，今年共有49校出賽，從8月6日起在兵庫縣西宮市甲子園球場展開17天賽程（含休息日），目前預計18日舉行8強賽事、20日舉行4強賽事、22日爭冠。

本屆8強名單今天出爐，分別是愛知縣愛知工業大學名電高校、宮城縣仙台育英高校、香川縣高松商業高校、滋賀縣近江高校、大阪府大阪桐蔭高校、山口縣下關國際高校、福島縣聖光學院高校，及熊本縣九州學院高校。

大阪桐蔭先發王牌投手川原嗣貴今天表現相當亮眼，主投9局、用了123球奪下完封勝，全場投出8次三振、僅被對手敲出6支安打，防禦率1.59。

二松學舍大學附屬高校打線今天面對川原可說幾乎熄火，6局後一安難求，是隊史首度未闖進夏季甲子園8強賽事。

後攻的大阪桐蔭1局下打完就以2比0領先，之後又分別在2局下及4局下各得1分，全場共敲出9安，終場就以4比0獲勝。

東京體育網報導，聖光學院高校今天以8比1輕取對手敦賀氣比高校，時隔6年隊史第5度成功闖入8強賽事。

聖光學院本屆賽會從首場賽事就「專吃強校」，接連擊敗曾在春季或夏季甲子園奪冠的日本大學第三高校、橫濱高校，及今天的敦賀氣比。

如果聖光學院能維持至今展現出來的氣勢，說不定有機會在8強賽事擊敗對手九州學院高校，創隊史首次進軍甲子園4強紀錄。

朝日新聞報導，本屆賽會至今比較特別的是，從夏季甲子園改成目前49校參賽制度的第60屆賽會以來，首度出現連續兩年沒有任何一所關東地方學校晉級8強。

今天其他賽事結果包括下關國際高校以9比3大勝濱田高校、九州學院高校以4比0完封國學院櫪木高校。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110816