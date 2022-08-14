夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸

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大阪桐蔭高校14日在夏季甲子園第2輪賽事以19比0懸殊比數大勝對手，向3度「春夏連霸」目標再邁一步。（共同社）

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（中央社東京14日綜合外電報導）第104屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天完成第2輪賽事，16強隊伍全數出爐。其中，大阪桐蔭高校以19比0懸殊比數大勝對手，朝3度「春夏連霸」目標再邁一步。

日本年度高中棒球盛會夏季甲子園，今年共有49校出賽，從8月6日起在兵庫縣西宮市甲子園球場展開17天賽程（含休息日），預計8月22日舉行冠軍戰。

日刊體育報導，大阪桐蔭是今年春季甲子園的冠軍隊伍，本屆賽會以3度「春夏連霸」為目標今天火力全開，先發打者共敲出25支安打，以19比0大勝聖望學園高校，時隔4年再度闖進夏季甲子園16強。

「春夏連霸」是指當年日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）與夏季甲子園都奪得冠軍。大阪桐蔭2018年締造隊史第2次「春夏連霸」。

如果從2021年秋天的明治神宮大會來計算，大阪桐蔭今天這場勝利已在全國賽事取得10連勝。

大阪桐蔭今天除了第7局外，每局都有得分，光是到第6局就已拿下15分，之後在第8局跟第9局又各拿2分。

阪神甲子園球場14日座無虛席，滿場觀眾見證大阪桐蔭高校取得全國賽事10連勝。（共同社）

大阪桐蔭今天讓4名投手輪番上陣，先發投手是高二左投前田悠伍，5局僅被敲1安無失分；第6局及第7局中繼的高三小林丈太未被敲安；高三的青柳佳佑在第8局一樣保持無安打無失分；第9局救援的高三別所孝亮被敲1安無失分，總計4名投手只讓對手敲出2安無失分。

每日體育報導，聖望學園雖然不敵大阪桐蔭敗北，但球員們仍展現爽朗笑容，在離開甲子園球場時獲得觀眾掌聲。

聖望學園隊長、高三的江口生馬面帶充實表情說，對手是日本頂級球隊，「我們反而感受到了棒球的快樂」。

聖望學園監督岡本幹成深表佩服說，大阪桐蔭在各方面的水準都高出2到3個等級，「不論是揮棒速度、選球能力，在各方面表現都很棒，讓我們學到不少」。雖然兩隊差距很大，但能進行這場比賽對他們來說是很珍貴的財產。

另外兩場賽事結果分別是聖光學院高校以3比2擊退橫濱高校、二松學舍大學附屬高校以7比5擊敗社高校。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110814