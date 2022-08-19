克維斯7局飆平隊史最多13K 優質先發助獅止敗

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中職統一獅隊19日在台南主場與中信兄弟隊交手，洋投克維斯先發登板表現亮眼，7局飆出平隊史紀錄的13次三振、僅失1分，率隊終場以5比1拿勝，他也獲選單場MVP。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月19日

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職統一獅隊下半季戰績不佳，今天與中信兄弟隊交手全力搶勝，洋投克維斯先發表現亮眼，7局飆出平隊史紀錄13次三振、僅失1分，優質先發率隊以5比1拿勝、獅隊中止近期3連敗。

中職統一獅隊下半季戰績不理想，今天賽前15場比賽打完僅拿3勝，今天回到主場台南棒球場迎戰中信兄弟隊，獅隊洋投克維斯11日中職首場先發，僅投4局失3分吞敗，今天再先發投出表現亮眼。

克維斯今天1局2人出局後接連被周思齊、許基宏敲出安打，失掉1分，但2局開始回穩，今天總計用112球投7局，僅被敲出5支安打，飆出13次三振，僅失1分責失分、拿下中職生涯首勝。

獅隊1局下靠著陳傑憲內野安打、林靖凱安打推進、胡金龍適時安打送回追平分，再靠著暴投跑回超前分，高國慶補上安打，送回球隊第3分。

獅隊2局下再起攻勢，林岱安靠著失誤上壘，再靠著陳傑憲安打添分，林靖凱敲出二壘打、林子豪遭觸身球保送，胡金龍高飛犧牲打送回第5分。

克維斯好投獲選單場最有價值球員（MVP），他接受主場MVP訪問時表示，上一次先發後，持續調整，也特別提到與捕手林岱安搭配，知道林岱安蹲捕很久沒有拿下勝利，也想要幫他拿下勝利。

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克維斯單場飆出13次三振，追平獅隊公元1995年3月19日洋投阿坡里那寫下的隊史單場最多三振紀錄，克維斯說，直到賽後才知道有這個紀錄、很榮幸可以達成。

首度到中職打球，克維斯表示，隊友及球團都很歡迎他，有很多球迷透過粉絲團傳訊息歡迎他，也提供很多美食清單，他的目標是要嚐試很多台灣美食，每一種都想要試看看，他感謝球迷進場支持，也喊話「相信獅隊戰績將要直衝而上了」。（編輯：戴光育）1110819