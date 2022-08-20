胡智為7局無失分 林岱安關鍵安率獅2連勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中職統一獅隊20日在澄清湖球場交手中信兄弟隊，獅隊先發投手胡智為主投7局無失分、好投壓制，助隊以1比0拿勝。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職統一獅隊今天與中信兄弟隊交手形成投手戰，獅隊先發投手胡智為7局無失分好投壓制，林岱安7局關鍵二壘打送回致勝分，幫助球隊以1比0拿下近期2連勝。

中華職棒統一獅隊今天起安排主場在澄清湖棒球場與中信兄弟打2連戰，獅隊今天派出投手胡智為先發，總計用102球投7局，被敲出7支安打，投出2次三振、3次四壞保送、無失分，展現壓制力、拿下個人本季第8勝。

兄弟隊先發投手德保拉投球表現也很亮眼，前6局被獅隊敲出6局安打，力守不失分，7局1人出局後被江亮緯敲出安打，再被林岱安敲出二壘打失掉1分。

德保拉今天表現也很有水準，總計用92球投7局，被敲出8支安打，投出4次三振、1次觸身球保送，失掉1分責失分，也是優質先發，但隊友打線沒有幫忙、吞下個人本季第4敗。

獅隊捕手林岱安今天攻守俱佳，單場敲2安、為勝利打點，拿下單場最有價值球員（MVP），林岱安接受主場MVP訪問時表示，面對聯盟數一數二的投手德保拉，上場就是積極的攻擊，謝謝教練團信任，讓他繼續在場上攻擊。

林岱安也邀請胡智為一起上MVP舞台訪問，林岱安表示，前幾場球隊不順的時候，胡智為很盡力的表現、幫助球隊，只是球隊攻擊的部分沒有做好，「胡智為今天表現很完美、我心中的MVP是他。」

談起今天4局被兄弟攻佔滿壘的危機，胡智為表示，有跟林岱安溝通，但捕手需要觀察全場的狀況，主控權還是在林岱安手中，才可以順利搭配守下危機。

林岱安對球迷喊話，謝謝球迷在不順的時候還是進場替球隊加油，「我們也不會放棄、繼續朝目標努力」，胡智為也感謝球迷不離不棄的支持，表示大家會繼續加油。（編輯：吳協昌）1110820