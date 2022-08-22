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大谷翔平腸胃炎 僅投4局退場吞本季第8敗

2022/8/22 09:53（8/22 10:32 更新）
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美國職棒大聯盟洛杉磯天使「二刀流」大谷翔平22日比賽只投4局丟3分退場，天使球團表示，大谷罹患病毒性腸胃炎。（共同社）
美國職棒大聯盟洛杉磯天使「二刀流」大谷翔平22日比賽只投4局丟3分退場，天使球團表示，大谷罹患病毒性腸胃炎。（共同社）
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（中央社記者楊明珠東京22日專電）美國職棒大聯盟洛杉磯天使「二刀流」大谷翔平今天對上底特律老虎時，只投4局丟3分退場。在打擊方面也提前結束。天使球團表示，大谷罹患了病毒性腸胃炎。

日本共同社報導，大谷今天在1局下先被葛林（Riley Greene）擊出陽春砲，2、3局未失分，但到了4局下，在2人出局一、二壘有人時，被雷耶斯（Victor Reyes）擊出三壘安打，失2分。

大谷今天主投4局，用了85球後退場。在打擊方面，5局由代打上場。最終天使以0比4遭老虎完封，大谷收下本季第8敗（10勝）。

之後，天使球團宣布，大谷提前退場的原因是他罹患病毒性腸胃炎。

賽後，大谷神情看起來有些疲憊，但仍接受美日媒體採訪。他表示，今天起床時就覺得身體狀況有異樣。被日媒問及是否有服藥時，他答說「沒有」。（編輯：韋樞）1110822

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