第2節只得8分 U18亞青男籃台灣不敵菲律賓

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（中央社記者龍柏安台北26日電）第2節進攻當機單節只拿8分，讓台灣U18亞青男籃小將陷入20分落後泥沼，即便第4節追到只剩個位數，無奈關鍵罰球又失準，最終以67比72惜敗菲律賓。

U18亞洲青年男子籃球錦標賽，今年在伊朗德黑蘭舉行，台灣隊今天出戰菲律賓，若贏就能爭搶第5，輸球只能在後天再戰卡達，力拚U18亞青第7。

台灣隊在小組賽就曾與菲律賓同組，當時以11分之差落敗，今天雙方再次碰頭，首節打完還以19比12領先，不料次節遭對手拉出一波23比8攻勢，遭對手後來居上，最多落後達20分。

即便大幅落後，台灣小將沒有放棄，在第4節最後追到只差個位數，無奈最後1分11秒內台灣隊4罰僅中1，加上還有一次快攻勉強硬打失手，最後以5分之差惜敗。

對於第2節進攻當機，U18亞青男籃總教練吳俊雄表示，一開始出手都算合理選擇，但幾波下來命中率都不理想，也是全場比賽比較可惜的部分。

吳俊雄強調，比賽大家都想贏，他肯定球員的努力與付出，至於最後的罰球失準與快攻沒有把握，他說：「不用去責怪，我希望他們忘掉前2場輸球的心情，專注在當下和未來。」

葉惟捷今天攻下全隊最高的17分，控衛徐得祈也有16分進帳，預賽發揮出色的張俊生，今天雖僅拿下9分，但全場演出5次抄截。

吳俊雄透露，張俊生從第2場比賽開始，就被各隊針對性防守，他說：「張俊生在防守端上的貢獻不只有數據上的呈現，還有很多隱形的部分，也讓我們很難把他換下場休息。」（編輯：張芷瑄）1110826