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王溢正下二軍調整 曾豪駒：這陣子辛苦他了

2022/8/28 17:35（8/28 18:21 更新）
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中華職棒樂天桃猿隊投手王溢正近幾場先發出賽失分偏多，28日下放二軍，總教練曾豪駒表示：「這陣子辛苦他了」，讓他下二軍調整體能和狀態。圖為王溢正27日出賽畫面。中央社記者張新偉攝 111年8月28日
中華職棒樂天桃猿隊投手王溢正近幾場先發出賽失分偏多，28日下放二軍，總教練曾豪駒表示：「這陣子辛苦他了」，讓他下二軍調整體能和狀態。圖為王溢正27日出賽畫面。中央社記者張新偉攝 111年8月28日
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（中央社記者謝靜雯桃園28日電）中華職棒樂天桃猿隊投手王溢正近幾場先發失分偏多，今天下放二軍，總教練曾豪駒表示：「這陣子辛苦他了」，讓他下二軍調整體能和狀態，今天也新註冊投手翁瑋均。

中華職棒樂天桃猿隊投手王溢正本季先發、後援兩頭跑，近幾場先發出賽狀況不如預期，昨天與統一獅隊交手，僅投2.1局被敲4支安打，投出2次保送，失掉5分皆為責失分、承擔敗投，近3場先發出賽都沒有投滿5局、吞下3連敗。

曾豪駒接受媒體聯訪表示，王溢正比較辛苦，教練團也知道他的狀況一直往下掉，但因為先前先發輪值人選沒有這麼穩定，所以讓他多撐了幾場，今天把王溢正下放二軍，也希望可以讓他稍微喘息一下、調整體能和狀況。

頂替王溢正先發輪值的人選有翁瑋均、林子崴和莊昕諺，曾豪駒表示，林子崴目前控球沒有太大問題，只差在球威稍微不足，需要一點時間調整，莊昕諺狀況蠻穩定的，但有些東西需要時間累積經驗。

曾豪駒昨天受訪時透露，翁瑋均有機會9月初上到一軍，今天賽前異動，除了王溢正下二軍、賴知頎上一軍，也新註冊投手翁瑋均。（編輯：陳仁華）1110828

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