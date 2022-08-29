U15世界盃棒球賽黃天賜好投 台灣2連勝晉級複賽

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U15世界盃棒球賽預賽第2戰，台灣隊29日與捷克交手，台灣隊以7比2拿下預賽2連勝、提前確定晉級複賽，預賽最後一戰將與古巴交手。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月29日

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）U15世界盃棒球賽預賽第2戰，台灣隊今天與捷克交手，台灣隊投手黃天賜中繼5.1局失1分穩守，傅鈞致單場2安，終場以7比2拿下預賽2連勝、提前確定晉級複賽，預賽最後一戰將與古巴交手。

U15世界盃棒球賽在墨西哥舉行，台灣隊首戰擊敗地主墨西哥，今天與捷克隊交手，台灣隊開賽就有攻勢，1局1人出局後黃天賜安打開啟攻勢，江庭毅安打推進，黃天賜靠著暴投跑回團隊第1分，傅鈞致適時安打再添1分，接著再靠暴投多跑回1分，取得3比0領先。

台灣隊今天先發投手為蔡琞傑，但開賽有點狀況，1局下投出2次四壞保送、1次觸身球保送，被敲出2支安打失掉1分，台灣隊2局換上黃天賜接替投球、再掉1分。

黃天賜3局過後越投越穩，3到6局沒有失分，直到7局1人出局後退場休息，由陽善同接替投球，連抓2個出局數、守住勝利。

台灣隊2到6局沒有拿分，7局攻勢再起，靠著保送、對方守備失誤、傅鈞致安打攻占滿壘，靠高飛犧牲打送回1分、失誤多跑回1分，黃彥綸打擊造成捷克隊守備失誤，台灣隊一口氣再跑回2分保險分，順利拿下比賽勝利。

黃天賜今天總計投5.1局僅被敲出3支安打，投出6次三振、2次保送，失掉1分責失分，展現壓制力，幫助球隊守住勝利、拿下勝投。

台灣隊拿下預賽2連勝，同組的古巴隊也拿下2勝，台灣、古巴隊提前確定晉級複賽，預賽最後一戰台灣、古巴交手，要爭分組第一，取得最有利晉級成績。（編輯：張雅淨）1110829