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U15世界盃棒球賽台灣勝墨西哥 盼打擊漸入佳境

2022/8/28 15:49（8/28 16:11 更新）
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U15世界盃棒球賽在墨西哥開打，台灣代表隊（圖）28日首戰與地主墨西哥隊交手，台灣隊靠著張耀允先發5局好投、王興楷關鍵安打以2比1拿勝，下一戰將與捷克交手，總教練曾偉誠表示，希望打擊手感可以漸入佳境。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月28日
U15世界盃棒球賽在墨西哥開打，台灣代表隊（圖）28日首戰與地主墨西哥隊交手，台灣隊靠著張耀允先發5局好投、王興楷關鍵安打以2比1拿勝，下一戰將與捷克交手，總教練曾偉誠表示，希望打擊手感可以漸入佳境。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月28日
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（中央社記者謝靜雯台北28日電）U15世界盃棒球賽台灣代表隊今天首戰與地主墨西哥隊交手，台灣隊靠著張耀允先發5局好投、王興楷關鍵安打以2比1拿勝，下一戰與捷克交手，總教練曾偉誠盼打擊手感能漸入佳境。

U15世界盃棒球賽昨天在墨西哥開打，台灣隊首日沒有賽程，今天與地主墨西哥隊交手，台灣隊一度1分落後，4局1人出局後傅鈞致選到四壞保送，王興楷適時安打，再靠著墨西哥隊失誤、暴投一口氣攻下2分、翻轉戰局。

台灣隊先發投手張耀允今天投5局僅被敲出2支安打，投出4次三振、1次保送，失掉1分責失分，好投壓制是球隊搶勝功臣之一。

台灣隊總教練曾偉誠稱讚先發投手張耀允表現可圈可點，把失分壓在教練團控制範圍內，今天丟得比較好的球種是滑球、頻頻讓墨西哥隊打者揮空，或者打成不營養的滾地球，被打到的2支安打是失投球，整體而言壓制性讓教練團很滿意。

台灣隊今天團隊也僅敲出2支安打，4局靠著對方投手暴投跑回致勝分，曾偉誠表示，王興楷的安打很關鍵、帶動球隊氣勢，比賽後來5局上打完因雨裁定，更顯得那1分得來不易。

台灣隊預計明天要跟捷克隊交手，曾偉誠表示，現階段球隊氣氛很好，希望打擊手感可以漸入佳境。（編輯：張雅淨）1110828

曾偉誠
U15世界盃棒球賽 張耀允先發好投台灣搶首勝 U15世界盃棒球賽台灣首戰打墨西哥 代表隊23日出發
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