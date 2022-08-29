黃天賜臨危受命好投 U15世界盃棒球賽台灣晉複賽

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）U15世界盃棒球賽預賽第2戰，台灣隊投手黃天賜臨危受命、登板中繼投5.1局失1分，率隊擊敗捷克、晉級複賽，總教練曾偉誠給他80分，也提到打擊方面慢慢回溫，希望接下來複賽努力爭取最好成績。

U15世界盃棒球賽在墨西哥舉行，台灣隊昨天首戰擊敗地主墨西哥，今天與捷克隊交手，先發投手蔡琞傑開賽有狀況，台灣隊2局換上投手黃天賜接手中繼、穩住陣腳，幫助球隊以7比2搶下預賽2連勝、提前確定晉級複賽（超級循環賽）。

黃天賜今天總計投5.1局僅被敲出3支安打，投出6次三振、2次保送，失掉1分責失分，展現壓制力，幫助球隊守住勝利、拿下勝投，是球隊搶勝功臣之一。

總教練曾偉誠表示，黃天賜臨危受命上場，長局數中繼有效壓制對方攻擊，也在投手丘上策動2次關鍵雙殺守備，教練團給他今天的表現打80分。

曾偉誠提到，黃天賜在國內各比賽一直都是表現很穩定的投手，面對大場面、場上有狀況，都可以有效控制局面，教練團也有設定，今天有狀況需要長中繼就會派他上場，他也不負教練團期待、完成教練團交代的任務。

台灣隊昨天與墨西哥隊比賽團隊僅敲出2支安打，今天打線甦醒，團隊敲出6支安打加上對手守備也有狀況，台灣隊1局攻下3分、7局再攻下4分，順利拿下比賽勝利，傅鈞致今天單場2安1打點、打擊表現最突出。

曾偉誠表示，團隊打擊狀況慢慢回溫，這場比賽無論在打擊策略、攻擊節奏都有慢慢找回好的感覺，也有利用自己的優勢，希望之後比賽一場比一場好，台灣隊預賽最後一戰將與古巴隊交手。

曾偉誠表示，預賽拿下2連勝、提前確定晉級複賽，也希望之後超級循環賽複賽，可以努力取得最好成績晉級決賽。（編輯：陳仁華）1110829