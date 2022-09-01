世足倒數 葡萄牙籍教頭可能回鍋掌伊朗隊兵符

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距離世界盃足球賽不到3個月，伊朗隊教練斯科西奇遭批缺乏組織防守能力，可能會被葡萄牙籍的前教頭奎羅茲（前）取代。（路透社）

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡31日專電）距離世界盃足球賽不到3個月，伊朗隊教練斯科西奇遭批缺乏組織防守能力，可能會被葡萄牙籍的前教頭奎羅茲取代。這波人事異動如果導致球隊分歧，反而樂了伊朗同組對手，包括政治宿敵美國。

伊朗國家隊陣容華麗，包括列佛庫森（Bayer Leverkusen）前鋒阿茲蒙（Sardar Azmoun）、葡萄牙足球超級聯賽波圖（Porto）前鋒塔雷米（Mehdi Taremi）及為費葉努德（Feyenoord）效力的射手賈漢巴克希（Alireza Jahanbakhsh）。

然而，11月20日開踢的世界盃進入倒數，卻傳出教練斯科西奇（Dragan Skocic）的位子恐怕不保，將被曾率伊朗隊征戰兩屆世界盃的奎羅茲（Carlos Queiroz）取代。伊朗足球協會近日選出會長塔伊（Mehdi Taj）後，國家隊由誰掌兵符，看來即將揭曉。

「中東之眼」（Middle East Eye）報導，在伊朗足球界，塔伊是號爭議性人物，他曾於2016年到2019年間擔任伊朗足協會長，後來由於健康因素辭職。傳聞他與奎羅茲保持聯繫。

奎羅茲受世界足壇推崇，也是英格蘭足球超級聯賽曼徹斯特聯隊（Manchester United）前教頭佛格森（Alex Ferguson）的長期副手。佛格森在自傳中形容奎羅茲才華橫溢、細膩，並稱他雖然沒有曼聯總教頭頭銜，卻是最像主帥的人。

在奎羅茲領軍下，伊朗於2018年世界盃擊敗摩洛哥，接著以1比1踢平葡萄牙，幾乎要取得晉級門票，奎羅茲聲望也因此水漲船高。「伊朗日報」（Iran Daily）足球記者阿辛納帕（Amirhadi Arsalanpour）報導：「多位球隊成員一開始是在奎羅茲帶領下為伊朗效力。他們有許多為他踢球的美好回憶。」

奎羅茲後來出任埃及隊教練，不料埃及於非洲國家盃決賽中被塞內加爾擊敗，隨後於世界盃預賽中再次敗給塞內加爾，奎羅茲黯然請辭。

不過，如果現任教練斯科西奇在這個階段被免職，相當殘酷，畢竟當伊朗連連輸給伊拉克及巴林，看似無望踢世足時，斯科西奇臨危上任，接著伊朗在18場比賽中拿下15勝，還是國際足球總會（FIFA）世界排名最前面的亞洲國家。

但是批評人士認為，斯科西奇缺乏組織球隊防守、對抗更強對手的能力，並推測奎羅茲會做得更好。阿辛納帕告訴中東之眼，「我會堅持讓斯科西奇帶隊，他的表現不言自明」。

伊朗9月將與塞內加爾及烏拉圭進行世界盃熱身賽，新教頭必須於賽前就任，才能發揮作用，否則球隊管理危機可能會破壞備戰工作，並加劇內部分歧、增添不確定性，更有利伊朗的競爭對手，包括英格蘭、威爾斯及美國。

美國隊無疑會為一場充滿地緣政治意味的比賽而高度興奮，搞不好還有機會一雪1998年之恥。

伊朗民族意識中，與美國的足球比賽占有特殊地位，例如伊朗1998年於世界盃擊敗美國，就被視為自1979年革命建立伊斯蘭共和國以來，伊朗體育史上最偉大的時刻。

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位於德黑蘭的舊美國大使館外牆上，還畫著當年伊朗隊得分的場景，畫中的球如同一記重拳，反映伊朗民眾對美國的敵意。曾發生人質事件震驚全球的舊美國大使館，如今已改名為「美國間諜巢穴博物館」。

伊朗與美國於1998年世界盃較量後，雙方2000年在加州巴沙迪納（Pasadena）踢了場友誼賽，最後以1比1握手言和。今年11月兩國將在小組賽爭晉級，政治宿敵於球場對戰的歷史可望重演。（編輯：郭中翰）1110901