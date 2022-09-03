U15世界盃棒球賽台灣遭美完封 仍不放棄奪牌機會[影]

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）U15世界盃棒球賽複賽第3戰，台灣隊投手群壓不住、打線受制僅敲出1支安打，終場以0比10遭美國隊完封吞敗，總教練曾偉誠表示，不會放棄任何奪牌機會，會鼓勵球員重拾信心。

U15世界盃棒球賽在墨西哥舉行，台灣隊帶著1敗晉級超級循環賽複賽，複賽接連擊敗波多黎各、日本隊，今天與美國隊交手。

台灣隊投手群壓不住，先發投手簡劭恩開賽就有狀況，投1局被美國隊敲出3支安打、投出1次保送，失掉3分，依序接替登板的投手葉弘仁、江禮恩、余硯誠也都有掉分，僅蔡琞傑後援登板投0.1局沒有失分，簡劭恩吞下敗投。

台灣隊受制於美國隊先發投手波雷恩（Carson Bolemon）好投壓制，直到5局才由傅鈞致敲出台灣隊團隊唯一1支安打，但沒能延續攻勢拿下分數。

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台灣隊總教練曾偉誠表示，今天投手群控球不理想，直球的壓制力也不夠好所以失分偏多，打擊受制於美國隊左投波雷恩速球和快速滑球壓制，頻頻揮棒落空，或者打出不營養的滾地滾球，投打沒有發揮被完封。

台灣隊輸給美國隊，晉級冠軍戰難度變高，古巴隊最後2場比賽都得輸，日本隊明天比賽則要輸給波多黎各才有機會；台灣隊明天將與巴拿馬交手，曾偉誠表示，「我們不放棄任何奪牌機會、會鼓勵球員重拾信心，希望明天有好的成績。」（編輯：張芷瑄）1110903