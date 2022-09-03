更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／颱風軒嵐諾靠近 全台交通活動異動
生活

不斷更新／颱風軒嵐諾靠近 全台交通活動異動

會放颱風假嗎？多大風雨可能停班課QA一次看
生活

會放颱風假嗎？多大風雨可能停班課QA一次看

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus
科技

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

U15世界盃棒球賽台灣遭美完封 仍不放棄奪牌機會[影]

2022/9/3 11:20（9/3 11:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北3日電）U15世界盃棒球賽複賽第3戰，台灣隊投手群壓不住、打線受制僅敲出1支安打，終場以0比10遭美國隊完封吞敗，總教練曾偉誠表示，不會放棄任何奪牌機會，會鼓勵球員重拾信心。

U15世界盃棒球賽在墨西哥舉行，台灣隊帶著1敗晉級超級循環賽複賽，複賽接連擊敗波多黎各、日本隊，今天與美國隊交手。

台灣隊投手群壓不住，先發投手簡劭恩開賽就有狀況，投1局被美國隊敲出3支安打、投出1次保送，失掉3分，依序接替登板的投手葉弘仁、江禮恩、余硯誠也都有掉分，僅蔡琞傑後援登板投0.1局沒有失分，簡劭恩吞下敗投。

台灣隊受制於美國隊先發投手波雷恩（Carson Bolemon）好投壓制，直到5局才由傅鈞致敲出台灣隊團隊唯一1支安打，但沒能延續攻勢拿下分數。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台灣隊總教練曾偉誠表示，今天投手群控球不理想，直球的壓制力也不夠好所以失分偏多，打擊受制於美國隊左投波雷恩速球和快速滑球壓制，頻頻揮棒落空，或者打出不營養的滾地滾球，投打沒有發揮被完封。

台灣隊輸給美國隊，晉級冠軍戰難度變高，古巴隊最後2場比賽都得輸，日本隊明天比賽則要輸給波多黎各才有機會；台灣隊明天將與巴拿馬交手，曾偉誠表示，「我們不放棄任何奪牌機會、會鼓勵球員重拾信心，希望明天有好的成績。」（編輯：張芷瑄）1110903

影片來源：WBSC
延伸閱讀
影片／U15世界盃棒球賽黃天賜投打俱佳 台灣賞日本首敗影片／U15世界盃棒球賽 台灣隊複賽首戰完封波多黎各台灣隊授旗 力拚U18世界盃棒球賽連霸福林少棒隊大聯盟球場初體驗 球星簽名滿載而歸
曾偉誠
U15世界盃棒球賽台灣勝日本 教頭讚求勝意志高U15世界盃棒球賽台灣勝墨西哥 盼打擊漸入佳境
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族