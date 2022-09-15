全台興建20座全民運動館 預計114年8月前完成

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（中央社記者龍柏安台北15日電）體育署運動設施組組長許馨文今天表示，為給全民優良的運動環境與設施，體育署於前瞻基礎建設計畫補助縣市政府興建20座全民運動館，預計民國114年8月前完成。

體育署自99年起至106年推動改善國民運動環境及打造運動島計畫，補助地方政府興建30座國民運動中心，如今將再興建20座全民運動館，屆時全台22個縣市，將有21個縣市擁有運動中心。

至於國民運動中心與全民運動館的差別，許馨文解釋，國民運動中心須涵蓋室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、綜合球場、羽球場、桌球場等6大核心運動設施，全民運動館則不受此限制。

許馨文強調，國民運動中心需設置在人口數達15萬人以上的行政區，而全民運動館則放寬至人口數達7萬人可申請興建，且可依照當地人口分布與地方運動特色進行規劃。

目前20座全民運動館，已有6件在施工中，4件工程發包中，另有10件進行規劃設計，預計114年8月前將可全數完工。

體育署統計，現在全台共計有57座國民運動中心（其中有27座為縣市政府自籌），未來再加上20座全民運動館，屆時全台累計將有77座運動館供民眾使用。

體育署強調，全民運動館將依法設置無障礙及性別友善設施，打造符合規範且適合多元族群的運動館，希望能成為民眾在運動時的新選擇。（編輯：張雅淨）1110915