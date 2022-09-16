谷德溫跟大谷翔平文化交流 被中職中場休息嚇一跳

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中華職棒味全龍隊簽下具美職大聯盟6年資歷的外野手谷德溫（Brian Goodwin），他16日升一軍，馬上先發打5棒、守中外野。谷德溫受訪時表示，會想辦法融入球隊、替球隊做出貢獻。中央社記者謝靜雯攝 111年9月16日

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職味全龍隊新洋砲谷德溫今天升上一軍馬上先發，谷德溫與前隊友大谷翔平有文化交流，「來到亞洲就知道這邊的好」；二軍出賽經驗，谷德溫點出被5局中場休息嚇到。

中華職棒味全龍隊簽下具美職大聯盟6年資歷的外野手谷德溫，谷德溫5日抵台，完成隔離檢疫程序後，也在二軍有2場出賽紀錄，總計4打數沒有敲出安打，吞下1次三振。

谷德溫今天升上一軍，馬上先發打5棒、守中外野，總教練葉君璋表示，資歷上看來，算是今年資歷最好的洋砲，但也開玩笑說：「6年大聯盟資歷不如中職1支安打」，賽前會稍微看一下他練打情形，但以谷德溫的層級水準，應該是以臨場狀況觀察比較重要。

谷德溫效力美國職棒洛杉磯天使隊時與日籍好手大谷翔平當過隊友，谷德溫透露兩人是好友，也有文化交流，大谷翔平也有跟他說，「來了才會知道這裡（亞洲）的好」。

谷德溫表示，來到台灣沒多久，就感受到隊友的熱情歡迎，會想辦法融入球隊、替球隊做出貢獻，「感覺到台灣真的可以盡情享受」，也跟媒體說，如果笑容太過誇張，希望大家提醒他。

被問起美聯MVP預測，谷德溫笑說無論選誰都不會是錯誤的答案，「希望打者賈吉（Aaron Judge）拿、投手大谷翔平。」

谷德溫表示，二軍2場出賽，雖然打擊沒有發揮，但是看球看得很清楚，那兩場比賽就是為今天開始做準備，幫助他面對一軍更多的觀眾、更好的投手時，能有好的發揮。

被問起有沒有感受到東西方棒球文化的差別，谷德溫表示，可能需要多一點比賽才會有比較深的感覺，但二軍出賽時，5局中場休息隊友突然都不見時有嚇一跳，後來才知道原來是需要比較長時間的場地整理，所以大家跑進去休息室，也算是大開眼界。（編輯：吳協昌）1110916