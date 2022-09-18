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跨聯盟籃球賽獵鷹新陣容登場 阿提諾打前東家

2022/9/18 22:26
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（中央社記者黃巧雯台北18日電）台南台鋼獵鷹儘管季後透過自由市場補強，還補進新秀谷毛唯嘉、韓杰諭，今天跨聯盟邀請賽仍以89比92不敵由歸化球員阿提諾領軍的台灣培訓隊，這也是阿提諾首次出戰前東家。

籃球跨聯盟邀請賽今天繼續在台北和平籃球館登場，台灣職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹出戰台灣男籃培訓隊，兩隊都是首度在系列賽亮相，其中培訓隊主要以現役UBA大專籃球聯賽優秀球員為主體，搭配歸化球員阿提諾（William Artino）。

台南台鋼獵鷹上季戰績在T1聯盟敬陪末座，休季期間積極補強，不但找來李漢昇、呂冠霆與吳岱豪等人，還在選秀會選中谷毛唯嘉和韓杰諭，期盼新球季打出新氣象。

阿提諾上季曾效力於台南獵鷹，新賽季確定轉戰台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+，加入新竹街口攻城獅，跨聯盟邀請賽期間則是先披上培訓隊戰袍。

台鋼獵鷹上半場還以50比40領先，但下半場命中率下滑，讓台灣培訓隊迎頭趕上，培訓隊靠著邱子軒第4節倒數20.36秒切入上籃，將比分扳成78比78平手，將戰線延長。

培訓隊延長賽一開始由林信寬、江均、阿提諾聯手拉出7比0攻勢，獵鷹靠著呂濟而三分球才止血，儘管李漢昇在外線開火，試圖追分，但最終獵鷹仍以3分差吞敗。

培訓隊此役共5人得分雙位數，其中阿提諾繳出20分、17籃板成績，而邱子軒拿下19分、4籃板、4助攻，林信寬、高錦瑋、丁冠皓各得15分、12分、10分。

獵鷹今天以谷毛唯嘉表現最佳，攻下全場最高的24分，外加9籃板、3助攻，胡凱翔拿下19分，但未能幫助球隊贏球。（編輯：屈享平）1110918

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