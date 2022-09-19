SBL球隊開胡 裕隆跨聯盟賽擊退PLG RISING STARS

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）SBL裕隆納智捷今天跨聯盟籃球邀請賽在陳品銓、黃宗翰各得13分以及斑霸繳出12分、17籃板領軍下，以76比72擊敗PLG RISING STARS，也是第一支勝場開張的SBL球隊。

跨聯盟籃球邀請賽在台北和平籃球館舉行，集結超級籃球聯賽（SBL）、台灣職籃P. LEAGUE+、T1這3個聯盟，加上台灣男籃培訓隊，共12隊參賽，前2天賽事結束，4支SBL隊伍都未能開胡，今天展開第3天賽程。

P. LEAGUE+聯盟這次除了新竹街口攻城獅單獨組隊外，聯盟另組PLG RISING STARS隊，找來其他5隊年輕球員參賽。PLG RISING STARS今天與裕隆交手，裕隆也展現老牌勁旅的實力，加上老將周士淵復出坐鎮，與斑霸在禁區逞威，最終以76比72勝出，也是4支SBL隊伍中第一支拿下系列賽勝利的球隊。

裕隆陳品銓、黃宗翰此役各得13分，斑霸拿下12分，外加17籃板，而郭昭男進帳11分；PLG RISING STARS儘管同樣4人得分雙位數，以簡廷兆21分、7籃板表現最佳，但球隊仍吞下敗仗。

另外，攻城獅今天迎戰T1聯盟新北中信特攻，前3節結束以43比67落後，第4節儘管打出25比9攻勢，仍無法彌補之前落後差距，最終以68比76吞敗，2支PLG球隊同日吞敗。

中信特攻陣中以阿巴西表現最為突出，全場繳出28分、10籃板、4助攻成績。（編輯：張雅淨）1110919