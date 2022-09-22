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台鋼雄鷹延攬國際顧問 曾任日本國家隊防護官

2022/9/22 14:35（9/22 14:46 更新）
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中華職棒台鋼雄鷹22日宣布，聘請具有30年以上日本國家隊防護官資歷的河野德良（左）擔任球團國際顧問，24日將出席球團開訓儀式。右為台鋼雄鷹董事長王炯棻。（台鋼雄鷹提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年9月22日
中華職棒台鋼雄鷹22日宣布，聘請具有30年以上日本國家隊防護官資歷的河野德良（左）擔任球團國際顧問，24日將出席球團開訓儀式。右為台鋼雄鷹董事長王炯棻。（台鋼雄鷹提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年9月22日
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（中央社記者黃巧雯台北22日電）中華職棒台鋼雄鷹在延攬日本隊金牌守備教練井端弘和、傳奇洋將路易士後，球團今天宣布，聘請具有30年以上日本國家隊防護官資歷的河野德良擔任球團國際顧問。

台鋼雄鷹成為中職第6隊後，包含季中選秀指名的球員與自主培訓球員在內，首批簽下32人，還找來去年東京奧運日本隊教練團井端弘和擔任客座內野守備教練，而曾效力中職的退役洋將路易士（Luis Santos），日前確定出任球隊打擊教練。

台鋼雄鷹球團將於9月24日展開創隊首度全隊訓練，球團今天發布新聞稿宣布，聘請河野德良擔任球團國際顧問，目前已抵達台灣，且依照政府規定進行入境居家檢疫，24日將出席球團開訓儀式，並與台鋼雄鷹棒球隊、台鋼獵鷹籃球隊選手分享30年日本國家隊心得與經驗。

河野德良畢業於日本體育大學、日本針灸理療專門學校、美國印第安納州立大學研究所，現為日本體育大學體育學部準教授、日本野球協議營運委員會委員。

球團指出，河野德良1988年世界盃開始進入日本國家代表隊，以首席防護官身分參與國家隊超過30年以上，包括雪梨奧運、釜山亞運、雅典奧運、北京奧運、東京奧運、第1屆到第4屆世界棒球經典賽（WBC）、世界棒球12強賽（2015年、2019年）。

其中，第1、2屆世界棒球經典賽以及去年東京奧運日本國家隊奪下冠軍，河野德良皆參與其中，具有豐富國家隊經驗，是代表性的日本國家隊防護官。

加入台鋼雄鷹之後，球團指出，河野德良除了負責統籌球團防護、體能訓練體系，也將協助引進日本防護、體能訓練系統，培育本國籍防護、體能人員，並為球團育成系統、日本優秀人才挖掘提供相關建議。

同時，台鋼雄鷹球團也將規劃與其所屬的日本體育大學展開進一步建教合作關係。（編輯：張雅淨）1110922

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