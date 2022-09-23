滑冰女將黃郁婷化身品牌代言人 談爭議事件學到教訓

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競速滑冰女將黃郁婷23日以女性運動品牌代言人身分，出席贊助廠商活動，談及冬奧期間的爭議，她表示有學到教訓，也明白身為運動員，自己的言行舉止都必須要更謹慎。（主辦單位提供）中央社記者龍柏安傳真 111年9月23日

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（中央社記者龍柏安台北23日電）冬季奧運競速滑輪溜冰女將黃郁婷今天臉上化淡妝，穿著細肩小可愛化身品牌代言人，談及冬奧期間的爭議，她表示有學到教訓，也明白身為運動員，自己的言行舉止都必須要更謹慎。

黃郁婷年初冬奧因穿上中國隊服裝，後續又於臉書發文或受訪提到「在運動界裡，我們沒有國籍之分」、「就像在主場作戰一樣」等言論，引來網友砲轟，最後體育署也拍板停止補助黃郁婷2年的專案培訓與參賽經費。

黃郁婷今天以女性運動品牌代言人身分，出席贊助廠商活動，回顧當時事件，她透露事後思考了很多，她除感謝家人、朋友的鼓勵，也承認學到很多教訓。

黃郁婷強調，身為頂尖的運動員，在各方面都要注意自己的言行舉止，接下來她也會細心去注意每個方面。

對於是否要再拚冬奧，黃郁婷有所保留，今年滿34歲的她，笑稱這個年紀在競速滑冰算「高齡」，加上訓練很辛苦，「每一次練完，我都很慶幸自己又活了下來。」

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服裝品牌在今年3月主動和黃郁婷接洽，她也表示，當時有些意外，對於廠商的善意，除讓她感動之外，也覺得很溫暖，原本就愛設計、畫畫的她，不排斥未來持續與品牌攜手合作，推出由她設計的作品。

黃郁婷也透露滑輪溜冰高雄代表隊的隊服，過去多半都是由她設計，除了服裝設計之外，她也希望能夠傳承自己的經驗與技術，讓未來有志於滑輪溜冰轉戰冰刀的選手，可以少走些冤枉路。（編輯：張芷瑄）1110923