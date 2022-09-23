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蘋果取代百事可樂 成超級盃中場秀贊助商

2022/9/23 20:38（9/23 21:50 更新）
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圖為饒舌歌手阿姆（左起）、肯卓克拉瑪、Dr. Dre、嘻哈靈魂樂天后瑪麗布萊姬、饒舌歌手五角及史奴比狗狗2月2日在超級盃中場秀表演。（美聯社）
圖為饒舌歌手阿姆（左起）、肯卓克拉瑪、Dr. Dre、嘻哈靈魂樂天后瑪麗布萊姬、饒舌歌手五角及史奴比狗狗2月2日在超級盃中場秀表演。（美聯社）
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（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）職業美式足球聯盟NFL今天宣布，已與蘋果公司（Apple）簽訂一項複數年合約，自2023年2月開始，萬眾矚目的超級盃（Super Bowl）中場秀，將由蘋果公司贊助。

憑此合約，蘋果未來可以推銷旗下Apple Music串流音樂服務給傳統上透過電視收看超級盃中場秀的人，希望藉此拉近與第一大串流音樂服務平台Spotify的差距。合約細節並未公布。

路透社報導，這項合作將成為蘋果繼數位音樂裝置iPod和iTune之後，一個重要的產品宣傳平台。

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今年5月，百事可樂宣布將會結束長達10年的超級盃中場秀贊助合約。

NFL超級盃經常是全美每年最多人觀看的電視轉播賽事，中場秀因眾星雲集而成為一大亮點。曾在中場秀擔任表演嘉賓包括：傳奇歌手Dr.Dre、音樂魔人威肯（The Weeknd）、拉丁天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、夏奇拉（Shakira）、碧昂絲（Beyonce）、賈斯汀（Justin Timberlake）、女神卡卡（Lady Gaga）、凱蒂佩芮（Katy Perry）、「火星人」布魯諾（Bruno Mars）和瑪丹娜（Madonna）。（譯者：張欣瑜/核稿：嚴思祺）1110923

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