台銀擊潰雲豹 搭上跨聯盟籃球賽8強末班車

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（中央社記者龍柏安台北24日電）退無可退的台灣銀行隊，今天靠著陳侑昫拿下最高的16分，其中光在上半場就攻下15分，率隊早早拉開差距，最終以82比69擊敗桃園雲豹，也搭上跨聯盟籃球邀請賽8強末班車。

由中華籃協主辦的跨聯盟籃球邀請賽，找來台灣運彩xT1聯盟、P. LEAGUE+與超級籃球聯賽（SBL），台灣3大籃球聯盟共襄盛舉，並加入中華男籃培訓隊共計12支隊伍，在台北和平籃球館進行交流對抗。

由於稍早台中太陽以50比82不敵新北中信特攻，因此提前把桃園雲豹送進8強門內，而台銀則自助擊敗雲豹，如願拿下最後一張8強入場券。

隨著B組排名底定，8強隊伍也全數出爐，包括A組的台啤英熊、中華培訓隊、台南台鋼獵鷹以及裕隆納智捷，而B組則有特攻、台銀、新竹街口攻城獅和雲豹。

台銀是上季SBL冠軍隊，今天為爭取晉級最後機會，開賽就靠著嚴防壓制對手火力，半場打完僅讓對手拿下30分。台銀靠著陳侑昫帶頭攻堅，上半場就獨得15分，助台銀半場就以46比30取得領先。

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易籃後台銀再用6比2攻勢開局，也將領先幅度擴大至20分以上，陳侑昫也樂得提前打卡下班，最終台銀以13分之差收下勝利，在B組排名躍升至第2，接下來8強淘汰賽將遭遇A組第3台南台鋼獵鷹。

對於接下來淘汰賽的對手，贏球頭號功臣陳侑昫淡淡地表示，他們會盡力去打，不會有太多壓力，不過他也強調，就算是以磨練為主軸，仍希望全力求勝，多打幾場比賽。（編輯：張雅淨）1110924