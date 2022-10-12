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狂威優質先發率桃猿奪勝 統一獅無緣季後賽

2022/10/12 22:28
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（中央社記者黃巧雯台北12日電）中華職棒樂天桃猿洋投狂威今天繳出6.2局失2分，僅1分責失分，率隊以3比2擊敗統一獅，而統一獅落敗後，確定無緣季後賽。

統一獅賽前近期苦吞6連敗，在季後賽門票爭奪戰中瀕臨淘汰邊緣，今天在主場迎戰樂天桃猿，派出胡智為先發。

胡智為首局2出局後出現亂流，連續2支安打後，投出保送，在滿壘情況下，先是對林承飛丟出觸身球，隨後再保送邱丹，奉送對手2分。

獅隊錯失首局滿壘攻擊機會後，桃猿隊3局上攻勢再起，靠著林承飛敲出二壘安打帶有1分打點，拉開比分。

6局下獅隊陳傑憲、林安可連續敲安，靠著隊友推進，前進二、三壘，胡金龍擊出內野滾地球，送回三壘跑者，幫助獅隊打破鴨蛋；7局下獅隊洋砲羅薩（Rainel Rosario）揮出二壘安打，將比分追成2比3，但未能扭轉戰局，桃猿最終以1分差收下勝利。

桃猿隊洋投狂威（Dylan Covey）此役投6.2局被敲7安，另有2次保送和5次三振，失2分僅1分責失分，收下本季第13勝，獨居勝投王寶座。

桃猿隊在拿下上半季冠軍後，提前取得季後賽門票，而兄弟隊年度勝率至少前2名，成為第2支晉級的球隊。

統一獅今天輸球後，目前全年戰績46勝64敗2和，而暫居年度勝率第3的味全龍戰績54勝55敗3和，獅隊即使剩下8場比賽全勝，也追不上龍隊，確定無緣季後賽。（編輯：張芷瑄）1111012

林承飛
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