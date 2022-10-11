黃子鵬好投、嚴宏鈞開轟 桃猿賞獅6連敗

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（中央社記者謝靜雯台北11日電）中華職棒樂天桃猿隊今天與統一獅隊交手，桃猿隊投手黃子鵬先發6局無失分、好投壓制，嚴宏鈞開轟、貢獻2分打點，率隊以3比1拿勝，獅隊吞下近期6連敗。

中華職棒樂天桃猿隊今天作客台南棒球場與統一獅隊交手，桃猿隊派出黃子鵬先發，黃子鵬除了第5局外，雖然每局都稍微有點狀況、讓獅隊打者上壘，但都穩守不失分。

黃子鵬今天總計用105球投6局，僅被敲出3支安打，投出5次四壞保送、1次觸身球保送、4次三振，沒有失分，好投壓制幫助球隊拿勝，也拿下個人本季第12勝。

桃猿隊2局朱育賢選到四壞保送，藍寅倫、林承飛接連敲出安打，1人出局後嚴宏鈞獲得觸身球保送擠回第1分。

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桃猿隊4局再起攻勢，朱育賢敲出二壘打，再靠著暴投、林承飛高飛犧牲打跑回第2分；桃猿隊9局嚴宏鈞開轟，陽春砲替球隊多添保險分，這發全壘打也是嚴宏鈞個人本季第3轟。

嚴宏鈞今天單場3打數敲出1轟，貢獻2分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）；今天兩隊投手群保送偏多，桃猿隊投手群總計投出10次四死球，獅隊投手群投出8次四死球，單場兩隊合計18次四死球也是本季新高。（編輯：林治平）1111011