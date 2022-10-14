江靜緣鐵餅上演逆轉秀 亞青田徑奪金

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（中央社記者龍柏安台北14日電）台灣U18女子鉛球紀錄保持人江靜緣，今天於亞洲U18青年田徑錦標賽女子鐵餅決賽，在壓軸第6擲飆出45公尺42，擊敗韓國與印度好手，拿下台灣在本屆亞青田徑賽的首金。

在科威特舉行的2022亞洲青年田徑錦標賽，今天進行第2天賽事，台灣共派出11名好手參賽，女將江靜緣今天就有好消息。

江靜緣的父母親都是台灣舉重選手，媽媽陳淑枝也是國立體大舉重教練，而她也遺傳爸媽的優良基因，今年曾兩度刷新U18女子鉛球全國紀錄，沒想到這次亞青田徑賽卻在兼項的鐵餅幫台灣拿下金牌。

今天科威特氣溫達攝氏36度，江靜緣頂著烈日與高溫仍順利摘金，中華田徑協會也宣布，理事長葉政彥也頒發新台幣1萬元獎勵金，希望接下來她能再接再厲。

事實上今天比賽江靜緣上演驚奇逆轉秀，她首擲繳出41公尺99，排名一度落居第4，她在第3次試擲雖丟出個人比賽中次佳的42公尺77，卻沒能提升排名。

沒想到江靜緣在最後一次試擲火力全開，飆出45公尺42，不但刷新43公尺44個人最佳成績，排名也一舉超越韓國與2名印度選手，直接跳上第1，逆轉奪得代表團首金。（編輯：張芷瑄）1111014