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舉重亞錦賽 董秉誠挺舉、總和摘銅

2022/10/16 17:06
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（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣舉重選手董秉誠今天在亞洲舉重錦標賽男子109公斤級A組，抓舉165公斤名列第4，而挺舉210公斤、總和375公斤雙雙摘下銅牌。

董秉誠過去就讀高雄市阿蓮國中時，原本是參加田徑隊，後來在教練建議下改練舉重，他今年5月全國大專校院運動會男子109公斤級，抓舉曾繳出166公斤，改寫全國紀錄。

2022亞洲舉重錦標賽在巴林舉行，台灣舉重代表隊這次由總教練林敬能帶隊參賽，董秉誠今天在男子109公斤級A組上陣，儘管抓舉開把165公斤成功過關，可惜接著挑戰170公斤、171公斤都失敗。

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挺舉部分，董秉誠第一把就成功挑戰203公斤，接著上調至206公斤，儘管舉起槓鈴時稍微移動步伐，但仍穩住腳步，第3把在順利舉起210公斤後，確定拿下銅牌，董秉誠開心地在台上振臂歡呼，而總和375公斤再添1銅。

林敬能賽後接受中央社訪問時表示，儘管董秉誠今年亞運選拔賽成績比今天更好，但他認為，這次參加亞錦賽表現還不錯，「只是抓舉項目差強人意，不然還能多1面獎牌進帳，而挺舉210公斤也發揮訓練成果」。（編輯：屈享平） 1111016

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