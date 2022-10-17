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中職二軍總冠軍賽18日開打 兄弟張志豪拿全壘打王

2022/10/17 15:53
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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中華職棒二軍總冠軍賽將於18日開打，由富邦悍將與中信兄弟交手，今天公布二軍個人獎，中信兄弟張志豪為全壘打王，樂天桃猿馮健庭連兩年拿下打擊王。

中職二軍5戰3勝制總冠軍賽18日起在嘉義市立棒球場及中國信託公益園區進行比賽，由例行賽排名第一的富邦悍將與排名第2的中信兄弟交手。

聯盟今天公布年度獎項得主，兄弟隊投手魏碩成本季二軍出賽17場，以防禦率2.24排名第一，奪下防禦率王；富邦悍將范玉禹去年拿下二軍三振王，今年二軍出賽18場，13場先發5場後援，戰績7勝5敗拿下勝投王。

統一獅隊李承鴻本季二軍出賽20場，投70.1局，送出52次三振，拿下三振王；悍將投手陳冠勳本季二軍25場後援，拿下11次中繼成功為中繼王；味全龍投手林羿豪24場後援出賽，奪下7次救援成功獲得救援王。

樂天桃猿馮健庭本季出賽46場，總計187打席、171打數、56支安打，打擊率3成27、連兩年拿下打擊王；獅隊野手何恆佑總計55場出賽，擊出67支安打、拿下二軍安打王。

中信兄弟野手張志豪擊出6支全壘打，雖與富邦悍將高國輝並列首位，但因打數較少而奪下全壘打王；打點王及盜壘王則是由富邦悍將王詩聰，以30分打點、15次盜壘成功奪得。（編輯：張雅淨）1111017

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