林子偉轉戰澳職 球團期待年輕球員向他學習

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）具有旅美資歷的野手林子偉確定加盟澳洲職棒奧克蘭喙頭蜥隊，球團期待他的加入可以讓陣中年輕選手在他身上學到東西，「得到像林子偉這樣有能力和經驗的人加入球隊很棒。」

野手林子偉今年3月與美國職棒紐約大都會隊簽下小聯盟合約，但傷勢影響出賽，本季最高層級上到小聯盟3A、8月遭釋出，今年在美職小聯盟出賽總計36場、共116打數敲出19支安打及3發全壘打，打擊率1成64。

林子偉被釋出後還是續留美國等待機會，8月中確定加盟美國獨立聯盟大西洋職業棒球聯盟的長島鴨隊（Long Island Ducks）。

林子偉球季結束後返台出席活動時曾表示，明年目標還是美職優先，也希望在世界棒球經典賽有好表現，增加被看到的機會和籌碼，最重要的是「身體健康」。

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澳洲職棒奧克蘭喙頭蜥隊（Auckland Tuatara）今天宣布與林子偉簽約，官網新聞報導提到，球團主席伍德（Regan Wood）表示，可以得到像林子偉這樣有經驗和能力的球員加入是很棒的事情。

林子偉可以守三壘、游擊、二壘，打擊能力非常突出，伍德表示，「林子偉的加入，可以讓陣中年輕球員從他身上學到很多東西」，也提到亞洲地區的球隊對林子偉也很有興趣，他的加入對澳職和球團來說都是一件好事。（編輯：張雅淨）1111018