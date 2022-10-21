永田颯太郎獲日職指名 郭勇志透露：他是練球狂

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）台體大內野手永田颯太郎昨天在日職育成選秀會被樂天金鷲隊指名，母隊教練、U23世界盃棒球賽教練郭勇志表示，永田颯太郎持續進步，幾乎閒不下來，「自主性高、是練球狂」。

日職選秀會昨天登場，樂天金鷲隊在育成選秀會指名在台灣就讀台體大的內野手永田颯太郎，郭勇志今天受訪表示，這3年來看到永田颯太郎很大的進步，力量、長打都持續進步。

郭勇志提到，台體大棒球隊總教練林宗毅也有持續幫他加強守備，目前守備是永田颯太郎相對弱的一環，但他的臂力不錯。

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郭勇志用「練球狂」來形容永田颯太郎，提到永田颯太郎不像其他留學生來台灣以學語言為目標，他中文也有進步，但他簡直是「練球狂」，訓練量比同齡球員多很多，休息時不是在室內打擊場就是在重量室，「是要去把他拖出來的那種，感覺閒不下來。」

郭勇志表示，永田颯太郎自主性很高，也知道有日職球探在追蹤他，獲得指名算是邁向他夢想的第一步，恭喜他、也期待他有很好的發展，想信他自己也知道，日職沒有這麼好生存，還需要再更努好一點。（編輯：屈享平）1111021