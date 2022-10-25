哈登準大三元 76人退溜馬迎開季首勝[影]

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NBA費城76人24日在哈登（中）繳出29分的帶領下，擊退印第安納溜馬。（圖取自facebook.com/jharden13）

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（中央社費城24日綜合外電報導）美國職籃NBA費城76人今天在哈登（James Harden）繳出29分、11助攻、9籃板的準大三元成績帶領下，以120比106擊退印第安納溜馬，在3連敗後，終於迎來開季首勝。

這場比賽之前，76人接連敗給波士頓塞爾蒂克、密爾瓦基公鹿，接下來即便恩比德（Joel Embiid）狂轟40分，仍舊不敵聖安東尼奧馬刺，吞下開季3連敗，與奧蘭多魔術同病相憐，成為東區唯二開季打出0勝3敗開局的球隊。

哈登今天包括三分球10投5中在內，18次出手命中10球，4次罰球全部命中，拿下全場最高的29分。

76人此役在首節6人砍進三分球的情況下，以33比23領先達兩位數；次節22次出手命中12球，最多領先19分，中場時以64比46領先18分。下半場溜馬未能翻轉戰局，最終76人以14分差距獲勝。

除了哈登有優異表現外，上季聯盟的得分王恩比德今天也攻下26分，砍進4記三分球的哈里斯（Tobias Harris）進帳18分，替補的尼安（Georges Niang）、梅爾頓（De'Anthony Melton）分獲13分、11分。

溜馬的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）拿下19分並送出10次助攻，希爾德（Buddy Hield）貢獻18分，史密斯（Jalen Smith） 有17分、10籃板的雙十演出，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）從板凳出發攻下17分。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1111025