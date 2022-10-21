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林書豪CBA遭棄用有望加盟PLG 國王表態盡力爭取

2022/10/21 15:15（10/21 15:31 更新）
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目前效力CBA廣州龍獅的台裔前NBA球星林書豪，本季未獲得球團重用，中國媒體爆料他將轉戰PLG高雄17直播鋼鐵人。（圖取自facebook.com/jeremylin7）
目前效力CBA廣州龍獅的台裔前NBA球星林書豪，本季未獲得球團重用，中國媒體爆料他將轉戰PLG高雄17直播鋼鐵人。（圖取自facebook.com/jeremylin7）
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（中央社記者龍柏安台北21日電）目前效力CBA廣州龍獅的台裔前NBA球星林書豪，本季未獲得球團重用，中國媒體爆料他將轉戰PLG高雄17直播鋼鐵人，球隊回應不予評論；新北國王則表態會盡力爭取。

林書豪本季加盟廣州龍獅，和台灣男籃主控陳盈駿成為隊友，不過林書豪本季僅出賽3場，且場均上場時間僅9.3分鐘，可繳出4分、0.7籃板、0.3助攻，場均失誤則高達1.3次，而投籃命中率為38.5%。

事實上，今年季前P. LEAGUE+就有不少球團有意爭取林書豪，高雄17直播鋼鐵人就是其中之一，不過當時卡在林書豪鉅額的球鞋代言合約，因此最後未能成行。

如今林書豪在CBA（中國男子職業籃球聯賽）發展受限，中國媒體則爆料他將轉戰PLG鋼鐵人，不過球團僅簡單回應，強調林書豪目前合約所屬於中國CBA，鋼鐵人球團對於今天外界消息不予評論。

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另一方面，PLG的新北國王今年季外透過交易，從台北富邦勇士換來台裔控衛林書緯，而之前林書豪就曾表明，希望能與弟弟在同個球隊聯手效力，因此「豪小子」若要離開CBA（中國男子職業籃球聯賽），國王也將成為有力的競爭者。

新北國王總經理毛加恩表示，林書豪本季在CBA發展並不順遂，他有看到報導，也知道外傳林書豪有可能離開CBA，他強調：「我想台灣應該沒有任何一支球隊，會排斥網羅林書豪的可能性，我們當然也不例外，如果他想來台灣打球，我們很歡迎，也會盡力去爭取。」（編輯：陳政偉）1111021

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