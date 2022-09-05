林書豪加盟CBA廣州龍獅 與陳盈駿當隊友

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）台裔球星林書豪確定新賽季落腳處，他今天在社群平台宣布，將加入中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅，成為台灣好手陳盈駿的隊友。

34歲的林書豪在離開美國職籃NBA後，2019年加盟CBA北京首鋼，只打1季，決定再度返美追夢，2021年6月宣布重返CBA舞台，但歷經確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、傷勢等多重挑戰，直到2021-2022年CBA例行賽第2階段才歸隊，上季在北京首鋼出賽25場，場均13.7分、3.6籃板、4.4助攻，但球季結束後不在北京首鋼的外援優先續約名單中。

林書豪上季結束後動向受矚，續留CBA或挑戰台灣職籃，都備受關注，他今天親自在社群平台宣布下一步，他表示，將加入CBA廣州龍獅，並感謝球隊給予機會，將盡他所能為球隊做出貢獻。而球隊也同步在社群平台發布林書豪加盟的消息。

由於台灣好手陳盈駿同樣效力於廣州龍獅，球迷新球季可望看到林書豪與陳盈駿在場上並肩作戰。

林書豪除了揭曉新賽季落腳處外，也分享這段時間心情，他說：「打了13年的職業籃球，我覺得任何一個時刻或賽季都不是理所當然。我的夢想一直都一樣，在我有機會參與的最高水平比賽裡，給出自己最佳的表現，並且用我很幸運的從籃球得到的資源，為其他人創造追求夢想的機會。而這個賽季，我很興奮重新加入CBA。」

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不過，林書豪不諱言，在這段旅程中，曾有過心碎和挫折，並舉例去年因確診被隔離3個月，是他從來沒有想像過會面對的障礙，精神和身體上的影響也很難立刻克服，「我真希望去年我能給所有人一個更好的表現，充分發揮我的能力，但這沒有實現」。

儘管離開北京首鋼，林書豪仍感謝前東家的教練、隊友、球迷，並與一路追隨他的球迷相約「我們很快就在球場上見」。（編輯：張雅淨）1110905