詹姆斯將成歷史得分王 魔術強生：賈霸恐難接受

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（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）美國職籃NBA湖人傳奇球星魔術強森表示，詹姆斯本季可望超越名人堂中鋒賈霸，成為NBA歷史得分王，但屆時賈霸恐難以接受。

詹姆斯（LeBron James）需要再拿1244分，才能超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的紀錄。賈霸目前是NBA歷史得分王，他從1984年4月就保有這個頭銜至今。

魔術強森（Magic Johnson）在播客（podcast）節目中被問到，賈霸在失去保有近40年的頭銜後會有怎樣的表現時，魔術強森說，「我覺得不太妙」。

「老實說，他也為湖人效力，也是在洛杉磯打球的人，我覺得很難嚥下這口氣。」

賈霸的招牌「天勾」幾乎無人能敵，曾獲6枚冠軍戒指、6次年度最有價值球員（MVP）獎。雖然在討論NBA史上最偉大成就時，賈霸的表現有時會被不公平地忽略，但他的擁護者總能提醒大家他是歷史得分王。

魔術強森表示，賈霸可能永遠都沒想到，有人能超越他在例行賽累積拿下3萬8387分的紀錄。

魔術強森說：「我認為他覺得自己永遠會是這項紀錄的保持人。」

詹姆斯本月稍早被問到可能超越賈霸的紀錄以及他與賈霸的關係時，他揚了一下眉頭，給了一個簡短而冷淡的回答。

詹姆斯說：「沒有想法，（我們）也沒有關係。」

賈霸和詹姆斯同樣致力於倡導社會公義，但他曾批評詹姆斯「接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗是個人選擇」的說法，他也說過詹姆斯在場上的慶祝動作有些「愚蠢且幼稚」。

魔術強森表示，他希望賈霸和詹姆斯的關係能改善，也相信兩人未來可以和平共處。

魔術強森說：「我覺得會有那麼一天，如果我能在這件事上出點力的話，我會很樂意去做。」

「但讓他（詹姆斯）先超越（賈霸）吧。讓他沉澱一段時間，然後再讓兩人湊在一起，因為這會讓他們發現彼此有多麼相像。」（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111025