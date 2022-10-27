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NBA金塊約基奇繳準大三元 湖人吞開季4連敗

2022/10/27 14:21
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（中央社丹佛26日綜合外電報導）美國職籃NBA丹佛金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）今晚繳出31分、13籃板、9助攻準大三元表現，莫瑞第4節3分球建功，率隊110比99取得主場勝利，讓洛杉磯湖人苦吞開季4連敗。

綜合美聯社與法新社報導，在新任總教練郝姆（Darvin Ham）領軍下，湖人戰績來到0勝4負，落入跟2015-2016年球季開季一樣的慘況，與奧蘭多魔術和沙加緬度國王同病相憐，都是本季尚未開胡的球隊。

下半場在兩度落後的情況下，金塊拉起一波29比9攻勢掌控戰局。第4節湖人急起直追，將比分追到個位數差距。之後莫瑞（Jamal Murray）一記3分球出手破網，為金塊爭取到一些喘息時間。莫瑞今天3分球7投1中。

受下背緊繃所苦的戴維斯（Anthony Davis），今晚為湖人貢獻22分與14籃板。詹姆斯（LeBron James）挹注19分，連續1100場比賽連續得分達兩位數。衛斯布魯克（Russell Westbrook）因為左腿筋痠痛缺陣。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1111027

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