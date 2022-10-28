林智勝穿龍袍拚季後賽 鼓勵年輕球員要珍惜

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中華職棒味全龍隊40歲野手林智勝（前）季後賽經驗豐富，改披龍袍的他表示不會特別想什麼，也鼓勵年輕球員，永遠不知道下一次季後賽什麼時候，「要珍惜，不管結果如何有機會就拚一下。」中央社記者謝靜雯攝 111年10月28日

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中華職棒味全龍隊林智勝季後賽經驗豐富，今年改披龍袍的他表示不會特別想什麼，也鼓勵年輕球員，永遠不知道下一次季後賽什麼時候，「要珍惜，不管結果如何有機會就拚一下。」

中華職棒40歲野手林智勝季後賽經驗豐富，生涯打過9次總冠軍賽、1次季後挑戰賽，談起季後挑戰賽他記憶深刻，「2008年在La New熊隊對兄弟象，在澄清湖被恰恰（彭政閔）打3響砲。」

林智勝去年效力中信兄弟跟著球隊打下總冠軍，今年改披龍袍，季後挑戰賽要遇上前東家兄弟隊，林智勝表示， 跟平時打球的感覺一樣，很簡單、不會特別去想什麼。

身為陣中老大哥要帶領年輕球員，林智勝表示，不會去限制年輕球員什麼，讓他們感受大賽氛圍，「會發揮就會發揮」，對於沒打過季後賽的球員，說太多會變成負擔。

談起球隊今年的轉變，林智勝也點出9連敗那時候很關鍵，「大家很努力想要爬起來，爬起來之後很多事情就不會這麼困難了」，林智勝直言走過9連敗，心態上的改變大於技術，那時候守備出了比較多的問題，但也讓球員們成長，可以去思考還要加強什麼、面對接下來的比賽。

林智勝也和年輕球員分享，季後挑戰賽球迷人數會更多、聲音更大聲，客場出賽面對球迷的吶喊聲，震撼力用講的講不出來，「如果可以無視、就可以更專注。」

林智勝季後賽經驗豐富，但他表示打得好、打不好都是以前的事情，目標是把每一場比賽好好的完成，也一直鼓勵陣中的球員，「這輩子有幾次可以打這樣大賽的機會，永遠不知道下一次季後賽是什麼時候，要珍惜、有機會就拚，都會成為未來重要的養分。」（編輯：陳政偉）1111028