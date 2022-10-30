前進奧運蓄能 文大女籃奪FISU3對3世界冠軍

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）國際大學運動總會（FISU）3對3籃球世界盃在土耳其伊斯坦堡舉行，文化大學女籃代表台灣出戰，今天傳來捷報，奪世界冠軍。大專體總會長王淑音說，此舉成功為前進奧運蓄能。

文化大學女子籃球隊由教練鄭慧芸領軍，帶領隊員徐玉蓮、王玥媞、郭虹廷及黃巧鈞擊敗墨西哥成功封后，FISU的3對3籃球世界盃，屬於國際大學運動最高層級比賽，這也是台灣代表隊繼2017年之後，再次於這項世界級的大學籃球賽事奪冠。

文化大學今天晚間透過新聞稿表示，在冠軍戰，文化大學一開賽就強勢發動籃下攻勢，率先取得7比3的領先；之後對手加強防守，將比分追至7比5。不過文化大學女籃應變迅速，很快拉出一波5比0攻勢，將領先擴大至12比5，自此奠定勝利基礎，最後以21比12拿下冠軍。

這次文化大學代表台灣女籃遠征土耳其FISU舉辦的3對3籃球世界盃，預賽展現問鼎冠軍氣勢，首戰以21比4輕鬆擊敗地主土耳其格濟大學，接著以13比3大勝智利瓦爾帕萊索天主教大學，以分組第1挺進8強，再接連擊敗勁敵烏克蘭、蒙古，以全勝戰績打入決賽，對決墨西哥蒙特雷科技大學。

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鄭慧芸說，因為疫情，球員被迫隔離、個別自主訓練，並歷長達13小時的飛程來到土耳其，在最短的時間適應氣候與飲食，並在比賽前一天終於讓4名球員進行團隊訓練。最終球員們在一天3場的高強度比賽中奮力拿下冠軍，非常驕傲與感動。

奪冠隊伍將於今晚從土耳其搭機返國。王淑音表示，文化大學女籃隊自2015年起投入3對3籃球培訓，歷年前往國際大學運動總會舉辦3對3大學世界盃更是常勝軍，累計拿下2金、1銀、2銅，近期還入選2022年FIBA U23 世界盃女子籃球賽代表隊，為台灣3對3女籃前進奧運累積能量與機會。（編輯：管中維）1111030