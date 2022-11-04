UBA新賽季口號「絕對可以」 鼓勵球員實現人生清單

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北4日電）幼年時溺水的陰霾，曾是政治大學後衛林彥廷揮之不去的惡夢，如今在UBA的協助之下，他與隊友林勵勇敢進入海水中深潛、掃除心魔，也證明只要勇敢就絕對可以。

111學年度富邦人壽UBA大專籃球，將於11月18日在台南成功大學由女子組揭開序幕，男子組則於11月23日於輔仁大學開打，今年聯盟賽事口號喊出「絕對可以」，也別開生面搭配全新企劃，協助12名球員一起挑戰自我，實現人生清單。

林彥廷小時候曾歷經溺水的夢魘，這次他與嚮往深潛的隊友林勵，一起遠赴國境之南的墾丁後壁湖，他選擇勇敢挑戰內心深處恐懼，但在這段挑戰自我的過程中，他看到彷彿全新世界的美景，也讓他跨出人生的一大步。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於一直想要嘗試深潛的林勵，始終沒有機會，這次他與隊友利用UBA的全新企劃，也成功圓夢，讓他直呼「成就解鎖」外，也很享受突破自己的成就感，他並透露，下個目標是挑戰感官極限的高空彈跳。

UBA表示，這次全新企劃共有12名球員參與，將這段旅程製成6集迷你節目，並於每週四晚間8時將於YouTube SSUtv頻道首播，首集林彥廷與林勵的深潛之旅，已在昨晚率先上線。（編輯：張芷瑄）1111104