福來喜久久擁抱中文說愛你 呂彥青盼多蒐集幾次

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中華職棒中信兄弟隊今年從季後挑戰賽開始拚，第3戰投手呂彥青（圖）以再見三振帶球隊挺進總冠軍賽，捕手福來喜熱情擁抱致意，呂彥青5日表示，希望能在總冠軍賽多蒐集幾次福來喜的擁抱。中央社記者謝靜雯攝 111年11月5日

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（中央社記者謝靜雯桃園5日電）中職中信兄弟今年從季後挑戰賽開始拚，第3戰呂彥青再見三振帶球隊進總冠軍賽，捕手福來喜情緒亢奮，大力擁抱他用中文說：「我愛你」，呂彥青笑說第一次遇到、希望多蒐集幾次。

中華職棒中信兄弟隊今年先在季後挑戰賽與味全龍隊交手，第3戰一路領先、7局上被追平、7局下再超前比數，9局1分領先時龍隊有攻勢、攻占滿壘，呂彥青三振抓到最後一個出局數，幫助球隊守住勝利、也確定搶下總冠軍賽門票。

捕手福來喜獻上熱情的擁抱，呂彥青笑說雖然現場聲音很吵雜，但清楚的聽到福來喜用中文大喊：「我愛你」，後面接著講一連串的英文，「當下也不知道要回什麼，就亂講一通，只是覺得怎麼抱這麼久。」

呂彥青表示，過去沒有遇過場上會這麼強烈表達情緒的捕手，加上之前都是投先發，除非完投9局，不然不會有機會像後援投手這樣，可以第一時間感受到贏球時野手、捕手的情緒。

呂彥青提到，例行賽時比賽結束福來喜會鼓勵他說做得很好，那場季後挑戰賽可能攸關晉級，福來喜情緒特別亢奮，也希望能在總冠軍賽多蒐集幾次福來喜的擁抱，也笑說：「應該會抱更久」。

呂彥青被形容「沒神經」不會怕大場面，他表示場上的笑容是不要讓自己這麼緊張，換個想法、享受對決；知道挑戰賽最後一戰勝投從李振昌變成自己後有嚇一跳，他也表示，每個人上場都是對球隊有貢獻的，「勝投和救援成功只是名義上的東西」。（編輯：張芷瑄）1111105