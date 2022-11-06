桃猿總冠軍賽主場2連敗感覺不好 要想還要贏4場

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（中央社記者謝靜雯桃園6日電）中職樂天桃猿隊在總冠軍賽2連敗，總教練曾豪駒坦言主場的2場比賽沒能拿勝，感覺不是很好；明天是休兵日，打擊方面會好好調整，「現在不能想著輸幾場，要想還要贏4場。」

中華職棒總冠軍賽昨天開打，前兩場比賽樂天桃猿隊在桃園主場迎戰中信兄弟隊，桃猿隊昨天以3比5吞敗，今天團隊雖然敲出8支安打，與對手兄弟一樣，但最後僅拿下1分，終場以1比4吞下2連敗。

桃猿隊先發投手曾仁和中職總冠軍賽初登板，投5.2局被敲4支安打，投出4次三振、4次四死球，失掉3分都是責失分、承擔敗投。

桃猿隊總教練曾豪駒表示，有發現曾仁和2局過後，每局都被第一名打者上壘，6局開始控球穩定性不是很好、有點找不到準心的感覺，因為不想再多掉分數，所以6局沒有投完，選擇換投。

桃猿隊今天團隊敲出8支安打，但僅在2局拿下1分，比賽後半段沒能再有攻勢。曾豪駒表示打擊方面都能有效的攻擊，但不能有效串聯，明天休兵日會盡快協助球員調整，但仍對球員有高度信心，下一場比賽可以更好。

例行賽打擊表現亮眼的林立，這兩場比賽7打數沒有安打。曾豪駒也說，兄弟對於林立的看管蠻嚴的，所以打擊上沒有突出成績，但希望他可以做好設定，好好調整，在下一場比賽抓回感覺。

曾豪駒坦言，前兩場主場賽事沒能拿下勝利，感覺不是很好，但也有一直提醒球員不能想著輸了幾場，那已經是過去的事，「要想的是要贏4場」。（編輯：屈享平）1111106