滑輪世錦賽競速馬拉松 台灣選手負傷完成挑戰

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2022全項目滑輪世錦賽6日舉行競速馬拉松賽，短距選手楊尹絜於馬拉松最後一處大下坡賽段摔傷，忍痛滑回終點完賽後，由隨隊防護員及隊友協助清理消毒傷口包紮，所幸無大礙。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年11月9日

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯8日專電）滑輪世錦賽6日於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉辦42公里競速滑輪馬拉松比賽，路線穿越經典觀光景點，台灣競速滑輪代表隊全員參加，不少選手負傷完成挑戰。

2022全項目滑輪世界溜冰錦標賽從10月29日開始場地賽、公路賽7天賽程後，11月6日舉辦阿根廷首都馬拉松，首次以男女子組同時比賽模式，環繞布宜諾斯艾利斯市中心全程總計42公里，穿越知名主要觀光景點：首都港口、方尖碑、七九大道、阿根廷總統府玫瑰宮、巴勒摩公園，路線含大小上下坡及彎道。

台灣代表隊展現高昂鬥志，不少短距離競速選手也都完成首次42公里馬拉松挑戰。

台灣代表隊也展現出色的團隊合作，雖錯失馬拉松奪金機會，但男子公開組陳彥成、趙祖政以第一集團領先抵達終點，女子公開組楊合貞、劉懿萱、施沛妤、李孟竹僅與冠軍有2至3秒的差距完賽。

短距選手楊尹絜於馬拉松最後一處大下坡賽段摔傷。她說，這次馬拉松賽事規劃管制不是很完善，賽段時常有車輛誤入。她摔倒起身往後看時，竟然發現有車輛在身後，驚嚇之餘，趕緊起身向前滑。

選手張家瑋也提及，這是他第6次參與世錦賽的馬拉松比賽，阿根廷賽道風景優美，但路況、交通管理不是很好，他因此摔傷。

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成年組教練吳炯助受訪表示，台灣競速滑輪隊整體賽事共拿下6金9銀3銅，是他自2006年擔任國家隊教練以來的最好成績。在政府、國訓中心及相關單位後援下，此次競速代表團能提早8天抵達阿根廷適應，加上選手平時的練習，讓選手更好發揮實力，締造拿下6金的優異表現。

競速滑輪馬拉松賽後成選手交流合照的場合，哥倫比亞知名競速滑輪國手阿里亞斯（Fabriana Arias）秀出他手工設計的滑輪項鍊，受到多個國家選手歡迎，紛紛與她詢問購買。（編輯：馮昭）1111109

2022全項目滑輪世錦賽競速馬拉松賽穿越多處布宜諾斯艾利斯主要觀光景點，民眾沿途為選手歡呼加油打氣。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年11月9日

2022全項目滑輪世錦賽競速馬拉松賽穿越多處布宜諾斯艾利斯主要觀光景點。圖為女子組第一集團經過阿根廷總統府玫瑰宮，台灣隊選手（由右而左，著台灣代表隊冰裝）為劉懿萱、李孟竹、楊合貞、李巧容。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年11月9日