更多編輯台推薦新聞：
韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人
娛樂

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人

月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年
生活

月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂
國際

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美眾院議長鹿死誰手？裴洛西麥卡錫加州之爭
首頁 / 運動

滑輪世錦賽競速馬拉松 台灣選手負傷完成挑戰

2022/11/9 09:10（11/9 10:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2022全項目滑輪世錦賽6日舉行競速馬拉松賽，短距選手楊尹絜於馬拉松最後一處大下坡賽段摔傷，忍痛滑回終點完賽後，由隨隊防護員及隊友協助清理消毒傷口包紮，所幸無大礙。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年11月9日
2022全項目滑輪世錦賽6日舉行競速馬拉松賽，短距選手楊尹絜於馬拉松最後一處大下坡賽段摔傷，忍痛滑回終點完賽後，由隨隊防護員及隊友協助清理消毒傷口包紮，所幸無大礙。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年11月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯8日專電）滑輪世錦賽6日於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉辦42公里競速滑輪馬拉松比賽，路線穿越經典觀光景點，台灣競速滑輪代表隊全員參加，不少選手負傷完成挑戰。

2022全項目滑輪世界溜冰錦標賽從10月29日開始場地賽、公路賽7天賽程後，11月6日舉辦阿根廷首都馬拉松，首次以男女子組同時比賽模式，環繞布宜諾斯艾利斯市中心全程總計42公里，穿越知名主要觀光景點：首都港口、方尖碑、七九大道、阿根廷總統府玫瑰宮、巴勒摩公園，路線含大小上下坡及彎道。

台灣代表隊展現高昂鬥志，不少短距離競速選手也都完成首次42公里馬拉松挑戰。

台灣代表隊也展現出色的團隊合作，雖錯失馬拉松奪金機會，但男子公開組陳彥成、趙祖政以第一集團領先抵達終點，女子公開組楊合貞、劉懿萱、施沛妤、李孟竹僅與冠軍有2至3秒的差距完賽。

短距選手楊尹絜於馬拉松最後一處大下坡賽段摔傷。她說，這次馬拉松賽事規劃管制不是很完善，賽段時常有車輛誤入。她摔倒起身往後看時，竟然發現有車輛在身後，驚嚇之餘，趕緊起身向前滑。

選手張家瑋也提及，這是他第6次參與世錦賽的馬拉松比賽，阿根廷賽道風景優美，但路況、交通管理不是很好，他因此摔傷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

成年組教練吳炯助受訪表示，台灣競速滑輪隊整體賽事共拿下6金9銀3銅，是他自2006年擔任國家隊教練以來的最好成績。在政府、國訓中心及相關單位後援下，此次競速代表團能提早8天抵達阿根廷適應，加上選手平時的練習，讓選手更好發揮實力，締造拿下6金的優異表現。

競速滑輪馬拉松賽後成選手交流合照的場合，哥倫比亞知名競速滑輪國手阿里亞斯（Fabriana Arias）秀出他手工設計的滑輪項鍊，受到多個國家選手歡迎，紛紛與她詢問購買。（編輯：馮昭）1111109

2022全項目滑輪世錦賽競速馬拉松賽穿越多處布宜諾斯艾利斯主要觀光景點，民眾沿途為選手歡呼加油打氣。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年11月9日
2022全項目滑輪世錦賽競速馬拉松賽穿越多處布宜諾斯艾利斯主要觀光景點，民眾沿途為選手歡呼加油打氣。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年11月9日
2022全項目滑輪世錦賽競速馬拉松賽穿越多處布宜諾斯艾利斯主要觀光景點。圖為女子組第一集團經過阿根廷總統府玫瑰宮，台灣隊選手（由右而左，著台灣代表隊冰裝）為劉懿萱、李孟竹、楊合貞、李巧容。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年11月9日
2022全項目滑輪世錦賽競速馬拉松賽穿越多處布宜諾斯艾利斯主要觀光景點。圖為女子組第一集團經過阿根廷總統府玫瑰宮，台灣隊選手（由右而左，著台灣代表隊冰裝）為劉懿萱、李孟竹、楊合貞、李巧容。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年11月9日
2022全項目滑輪世錦賽競速馬拉松賽6日舉行。賽後等待頒獎空檔成為各國選手交流的時刻，哥倫比亞知名滑輪國手阿里亞斯（Fabriana Arias）設計的滑輪項鍊受選手歡迎，各國選手詢問購買。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年11月9日
2022全項目滑輪世錦賽競速馬拉松賽6日舉行。賽後等待頒獎空檔成為各國選手交流的時刻，哥倫比亞知名滑輪國手阿里亞斯（Fabriana Arias）設計的滑輪項鍊受選手歡迎，各國選手詢問購買。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年11月9日
延伸閱讀
台灣選手花式冰舞桐花白舞衣與母親共縫製 現場響客家歌曲成亮點台灣青男滑輪曲棍連6勝 場邊響熱烈掌聲阿根廷小球迷興奮合照滑輪世錦賽台灣衝出好成績 競速滑輪奪3金1銀3銅台灣青男滑輪溜冰曲棍球世錦賽摘金 創隊史最佳
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族