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台灣選手花式冰舞桐花舞衣與母親共同縫製 現場響客家歌曲成亮點

2022/11/1 07:30（11/1 08:15 更新）
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台灣成人組花式滑輪雙人冰舞李劭冠（右）、李劭倢（左）身穿桐花白為底的舞衣，搭配客家花布立領鈕扣設計出賽。（圖取自facebook.com/officialworldskate/）
台灣成人組花式滑輪雙人冰舞李劭冠（右）、李劭倢（左）身穿桐花白為底的舞衣，搭配客家花布立領鈕扣設計出賽。（圖取自facebook.com/officialworldskate/）
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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯31日專電）2022阿根廷全項目滑輪世錦賽花式雙人冰舞場上，響起台灣客語歌曲「花樹下」，台灣花式雙人冰舞組合突破傳統，互換角色抬舉，引起現場驚呼連連。

台灣成人組花式滑輪雙人冰舞李劭冠、李劭倢身著以桐花白為底舞衣，搭配客家花布立領鈕扣設計出賽，現場響起台灣客家歌曲「花樹下」，瞬間將觀眾帶入台灣的山野間。

隨著客語吟唱聲中，李劭冠、李劭倢展現超高默契詮釋雙人冰舞自由舞的項目，自信俐落地完成蹲轉、立轉等指定旋轉動作，並在舞曲結束前互換角色抬舉，引起全場驚呼與熱烈掌聲。

素有花式滑輪甜姐兒之稱的李劭倢（下）與搭檔李劭冠（上），身著客家風格舞衣，在2022阿根廷全項目滑輪世錦賽，凸顯台灣特色，帶給觀眾突破傳統，充滿驚喜的表現。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年11月1日
素有花式滑輪甜姐兒之稱的李劭倢（下）與搭檔李劭冠（上），身著客家風格舞衣，在2022阿根廷全項目滑輪世錦賽，凸顯台灣特色，帶給觀眾突破傳統，充滿驚喜的表現。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年11月1日

台灣此次參與花式滑輪冰舞項目有個人冰舞、雙人冰舞、單排個人花式和個人花式，由教練王淵棟、郭文平率隊，入選國手許多皆有亞運摘冠經驗，但花式冰舞項目一直以來都由歐、美洲國家獨占鰲頭，對亞洲地區選手是目前仍待努力突破的項目。

花式滑輪教練郭文平受訪提到，青年雙人組施兆恩、蔡喬茵第一次參加世錦賽，尤其蔡喬茵僅13歲，為整團國手年紀最小的選手，和搭檔表現沉穩流暢，算是展現出應有的程度。

個人組冰舞李劭倢是最後一年參加青年女子組比賽，雖然負傷上陣，但這次非常享受在場上的氣氛，不像以往緊張，個人自由舞服裝設計非常特殊搶眼。李劭倢透露在冰舞場上的衣服都是與教練郭文平，也是她的媽媽，一起討論並原創縫製而成。

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郭文平說，花式溜冰選手中也包含2022年第19屆杭州亞洲運動會培訓選手，期望在全項目滑輪世錦賽事中檢驗訓練成果，作為後續強化訓練策略參考，未來在亞運期間，替台灣再次爭取金牌榮耀。

2022年世界全項目滑輪溜冰錦標賽從10月24日至11月13日於阿根廷布宜諾斯艾利斯及聖胡安省（San Juan）舉行，台灣代表團成員除了中華滑輪溜冰協會工作人員和救護員外，還包含滑輪曲棍球、競速滑輪、花式溜冰等項目選手及教練，共有102人。（編輯：周永捷）1111101

2022阿根廷全項目滑輪世錦賽青年組雙人冰舞施兆恩（右1）、蔡喬茵（左1）首次參與國際賽事，表現沉穩流暢。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年11月1日
2022阿根廷全項目滑輪世錦賽青年組雙人冰舞施兆恩（右1）、蔡喬茵（左1）首次參與國際賽事，表現沉穩流暢。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年11月1日
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