台灣滑輪曲棍球代表隊可望進阿根廷世錦賽8強

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台灣U19直排曲棍球隊遠赴阿根廷參與2022年阿根廷世界全項目滑輪溜冰錦標賽，教練劉春發帶領下，台灣小將以過人的表現拿下小組3連勝，可望進入8強。（中華台北滑輪溜冰協會提供）中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯傳真 111年10月26日

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯25日專電）2022年世界全項目滑輪溜冰錦標賽24日開賽，由滑輪曲棍球揭開序幕，台灣青年U19代表隊兩天小組賽連續3場得勝，可望進入前八強。

滑輪溜冰曲棍球項目分為成人男子組、青年男子組及女子3個組別，台灣青年代表隊在小組預賽中遇上傳統滑輪曲棍球強國，以8比2擊敗義大利及以5比3力克美國。

第3場對戰哥倫比亞，上下半場打成1比1，選手背負高度壓力，在加時延長賽中突破防線搶分，以2比1拿下台灣隊第3勝。

目前台灣在小組預賽排名第一，台灣隊的球員郭政佑及董彥成名列預賽中榜上得分最高前兩名球員，明天將對上巴西隊，搶奪八強門票。

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台灣U19曲棍球隊由領隊劉永元、教練劉春來率領13名球員、1名治療師參賽。劉春來受訪表示，選手到阿根廷適應能力很好，本次直排曲棍代表隊實力不俗且合作無間，在面對世界強敵，以技巧拚出全力，打出自己的風格，對代表隊未來比賽有很大的鼓舞作用。

2022年世界全項目滑輪溜冰錦標賽10月24日至11月13日於阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）及聖胡安省（San Juan）舉行，台灣代表團成員除了中華滑輪溜冰協會工作人員和救護員外，還包含滑輪曲棍球、競速滑輪、花式溜冰等項目選手及教練，共有102名。（編輯：馮昭）1111026