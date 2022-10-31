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滑輪世錦賽台灣衝出好成績 競速滑輪7面獎牌入袋

2022/10/31 23:19（11/1 00:01 更新）
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共26名選手，3名防護員參與阿根廷全項目滑輪世錦賽競速滑輪項目，由教練團吳炯助、張勝治、劉昱伸、王伯孚、張惟喆領軍，在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯挑戰。（中華滑輪溜冰協會提供）中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯傳真111年10月31日
共26名選手，3名防護員參與阿根廷全項目滑輪世錦賽競速滑輪項目，由教練團吳炯助、張勝治、劉昱伸、王伯孚、張惟喆領軍，在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯挑戰。（中華滑輪溜冰協會提供）中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯傳真111年10月31日
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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯31日專電）2022世界全項目滑輪溜冰錦標賽，台灣競速滑輪項目派出26名選手及5位教練，開賽兩日連續傳來佳績，累積已拿下3金1銀3銅。

競速滑輪首面獎牌由選手施沛妤在青女組1萬公尺計點淘汰賽奪下銅牌，次日再傳佳績，於500公尺青年女子組施沛妤搶下金牌、林欣妤帶回銀牌，500公尺青年男子組王嶼獲銅牌，競速滑輪好手李孟竹於1000公尺成年女子組奪下金牌，滑輪美少女劉懿萱也於1000公尺成年女子組衝出銅牌，趙祖政也於1000公尺成男組，打破中華隊隊史拿下該項首面金牌。

趙祖政在成年男子組1000公尺爭先賽決賽以1分28秒712險勝義大利選手馬西里（Duccio Marsili）的1分28秒716，為台灣在競速滑輪男子組搶下1金。

中華滑輪溜冰協會表示，今年阿根廷全項目滑輪世錦賽總共派出26名選手，3名防護員，由教練團吳炯助、張勝治、劉昱伸、王伯孚、張惟喆領軍，在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯兩處戶外賽場，挑戰不同項目。

張惟喆教練受訪說到，2022世界全項目世錦賽競速滑輪的場地對所有選手是一種挑戰，在台灣並沒有相同規格的場地，賽場設計為新式拋物線類型，場地對競速項目而言更加刁鑽，選手必須重新調整切彎及角度的路線，選手們能克服奪下獎牌，實在很不容易。

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第二次參與全項目世錦賽的青年組選手施沛妤表示，競速滑輪是一項極需要團隊合作的運動，尤其在1萬公尺計點淘汰賽，場邊教練的提醒和戰術運用，都有助於選手保持耐力至最後一刻，避免提早遭淘汰，提升成功的機會。

台灣隊競速滑輪賽事將持續至11月6日，台灣隊26名競速成員將於阿根廷首都知名景點世界最寬道路七九大道上，參與公路滑輪馬拉松賽項目。（編輯：陳正健）1111031

2022全項目滑輪世錦賽競競速滑輪於500公尺青女組施沛妤（右一）搶下金牌，林欣妤（左一）帶回銀牌。（中華滑輪溜冰協會提供）中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯傳真111年10月31日
2022全項目滑輪世錦賽競競速滑輪於500公尺青女組施沛妤（右一）搶下金牌，林欣妤（左一）帶回銀牌。（中華滑輪溜冰協會提供）中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯傳真111年10月31日
台灣代表隊參與2022全項目滑輪世錦賽競速滑輪比賽1萬公尺計點淘汰賽，青女組代表施沛妤（圖前左一）奪得銅牌。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝111年10月31日
台灣代表隊參與2022全項目滑輪世錦賽競速滑輪比賽1萬公尺計點淘汰賽，青女組代表施沛妤（圖前左一）奪得銅牌。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝111年10月31日
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