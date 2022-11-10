澳職開幕戰3台將亮相 林子偉敲安、陽岱鋼吞3K[影]

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澳職10日布里斯本俠盜隊對上奧克蘭喙頭蜥隊，3名台將林暉盛、林子尾和陽岱鋼（圖）同場較勁。（圖取自facebook.com/brisbanebandits）

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）澳職布里斯本俠盜隊今天首戰靠著穆爾單場雙響砲，以6比0擊敗奧克蘭喙頭蜥隊，3台將同場較勁，林暉盛擔任喙頭蜥隊先發投手，林子偉4打數1安打，陽岱鋼單場吞下3K。

澳洲職棒新賽季不少台灣球員加入，具有旅美資歷的野手林子偉加盟奧克蘭喙頭蜥隊（Auckland Tuatara），前旅美投手林暉盛則與林子偉成隊友，野手陽岱鋼披上布里斯本俠盜隊（Brisbane Bandits）戰袍，而中職中信兄弟、樂天桃猿今年都有安排球員赴澳職參賽。

澳職今天開打，布里斯本俠盜隊首戰迎戰奧克蘭喙頭蜥隊，林暉盛扛起喙頭蜥隊首戰先發重任，林子偉先發第2棒、守游擊，陽岱鋼則是擔任俠盜隊第5棒，鎮守右外野。

林暉盛開賽連續解決5名俠盜隊打者，並與陽岱鋼在第2局上演對決戲碼，林暉盛三振陽岱鋼後，面對下一棒打者，投出觸身球保送，但隨後靠著飛球拿下第3個出局數。

林暉盛3局下連投2個保送，疑似手指有傷，僅投2.1局就退場，俠盜隊隨後靠著對手守備失誤，取得2比0領先。

俠盜隊5局下攻勢再起，穆爾（Robert Moore）揮出2分打點全壘打，將比分拉開至4比0，穆爾7局下再度轟出2分砲，俠盜隊最終就以6比0勝出。

陽岱鋼首戰狀況不理想，前2個打席都吞下三振，第5局在二壘有人時，擊成內野滾地球出局，第4個打席吞下個人單場第3次三振。

喙頭蜥隊投手林暉盛首戰投2.1局、用55球，沒被敲出安打，但送出2個保送、1次觸身球、3次三振，失2分僅1分責失分，承擔敗投。

林子偉首局擊成滾地球後，4局上敲安上壘，靠著隊友推進，前進三壘，但球隊後續未能延續攻勢，林子偉第6局、8局都敲成中外野飛球出局，此役4打數1安打。（編輯：謝雅竹）1111110