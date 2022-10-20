陽岱鋼加盟澳職俠盜隊 球隊特製短片讚日職傳奇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北20日電）前旅日好手陽岱鋼先前在美國獨立聯盟奮戰，確定披上澳職布里斯本俠盜隊戰袍，球隊也在社群平台分享特地為陽岱鋼製作的精美短片，歡迎他的加入，並盛讚他為日職傳奇。

35歲的陽岱鋼過去在日職15個球季，留下1164支安打，包括105發全壘打，482分打點，打擊率2成70，本季挑戰美國獨立聯盟，加盟湖國碼頭犬隊，出賽77場，敲出74支安打，包括9轟、35分打點，打擊率2成60。

在旅美好手林子偉加盟澳洲職棒奧克蘭喙頭蜥隊後，陽岱鋼也確定新東家，澳職布里斯本俠盜隊近日在社群平台宣布陽岱鋼加盟的消息，還特別製作精美的宣傳影片，影片中除了回顧陽岱鋼在日職攻守精彩表現外，還提到陽岱鋼曾3度入選明星賽、4度拿下金手套，生涯出賽超過1600場。

球隊還在官方推特另外發文分享陽岱鋼的照片，歡迎這名「日職傳奇」的到來。

除了陽岱鋼外，布里斯本俠盜隊過去也有不少台灣球員曾效力過，包括林智勝、許基宏、陳鴻文、林克謙、林晨樺、邱品睿等多名球員。（編輯：張雅淨）1111020