加盟美國獨立聯盟球隊 陽岱鋼：嘗試大膽的決定

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（中央社記者楊啟芳台北24日電）台灣棒球好手陽岱鋼今天確定加盟美國獨立聯盟的美國協會新球隊湖國碼頭犬隊，他透過經紀公司表示，即將要見識陌生體系，一直在嘗試大膽的決定，相信對往後的計畫會是好的。

湖國碼頭犬隊（The Lake Country DockHounds）官網今天發布新聞，宣布陽岱鋼加盟球隊，總教練班奈特（Jim Bennett）表示，很高興能簽下陽岱鋼，能找來擁有16年日本職棒經驗的球員，對球隊和聯盟來說都非常特別。

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陽岱鋼則透過經紀公司回應，「覺得自己很幸運，目前為止都走在自己的生涯規劃中。離開熟悉的環境，見識陌生的體系，一直在嘗試大膽的決定，相信這樣的旅程對往後的計畫都會是良好的，未來每一天我都充滿期待。」

陽岱鋼從2006年起至2016年效力日職日本火腿隊，直到2017年起與讀賣巨人隊簽下5年合約，不過到了去年合約最後一年，陽岱鋼幾乎都待在二軍，年底成為自由球員後，雖然巨人隊有意續約，不過陽岱鋼有想要挑戰新舞台的想法，因此離隊。（編輯：張雅淨）1110224